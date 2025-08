El Govern espera que la UE aconsegueixi el «màxim d'excepcions» aranzelàries per a productes catalans

El Govern busca el “màxim d’excepcions” per a productes catalans en les negociacions in extremis de la Unió Europea amb el president dels Estats Units, Donald Trump, per concretar els aranzels generals del 15%. En una entrevista a l’ACN, el conseller d’Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que la porta “no està del tot tancada” en les converses perquè encara no es coneix la “lletra petita” de l’acord comercial entre Brussel·les i Washington, que ha definit com un "mal menor". “Espero que les conseqüències per a l'exportació catalana siguin les més mínimes possibles”, ha dit.

Ja que encara hi ha converses en marxa -l'entrada en vigor dels nous aranzels serà previsiblement a partir de dijous-, Duch ha defensat que cal esperar a conèixer els detalls del pacte final abans d'“adaptar” el suport del Govern als sectors afectats. De moment, l’executiu de Salvador Illa ha aprovat un paquet de 50 milions d'euros en ajuts a empreses que vulguin "diversificar" mercats per fer front als aranzels dels EUA. Però, en funció de com afecti Catalunya l’acord comercial que s’acabi implementant, podria acabar de concretar noves mesures de suport.

Des de Brussel·les calculen que els nous aranzels de Trump entraran en vigor el divendres 8 d'agost, malgrat que els ajornés fins al dijous 7. Les exportacions catalanes als Estats Units representen un 5% del volum total i des d'Acció Exterior calculen que els nous aranzels poden implicar una reducció del 0,5% del total.

"Un mal menor"

Trump i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, van tancar un acord comercial el 27 de juliol que preveu la imposició d’un 15% d’aranzels als productes importats pels Estats Units des de la UE. És la meitat del que havia amenaçat el cap de la Casa Blanca en l'anunci inicial dels aranzels per a tot el món, però de totes maneres suposa un increment respecte a l’aranzel general del 10% que els EUA apliquen des de l’abril. “És el mal menor en una situació que, en tot cas, era i és negativa”, ha admès Duch.

El conseller ha lamentat que el nou pacte amb Washington és “un pas enrere” en les relacions comercials transatlàntiques, ja que implica substituir un sistema d'aranzels zero organitzat per l'Organització Mundial del Comerç per “un sistema de batalla aranzelària permanent i bilateral entre països”. Ara bé, ha reconegut que la Comissió Europea ha hagut de negociar “amb una de les dues mans lligada a l’esquena” per la situació geopolítica actual. “És evident que amb una guerra oberta a Ucraïna i amb una Rússia que no sabem en quin moment decidirà aturar la seva política expansionista, la UE no es pot permetre deslligar-se completament dels Estats Units”, ha defensat.

Encara hi ha marge per la lletra petita

Els serrells de l'acord entre Brussel·les i Washington encara s'estan negociant i es desconeixen els gravàmens a sectors estratègics com el farmacèutic, important per a Catalunya. També ho és el sector del vi, que la CE preveu que per ara quedi afectat pels aranzels del 15%, però que pugui veure'ls rebaixats en un futur. Von der Leyen va assegurar que el pacte implicarà l'eliminació d'aranzels als avions i els seus components, alguns productes químics, certs medicaments genèrics, alguns productes agrícoles, i els recursos naturals i matèries primeres crítiques.

En aquest sentit, fonts comunitàries van explicar dimarts que Brussel·les està "treballant intensament" per aconseguir una exempció total per als vins, els licors i les cerveses. "La tasca està en marxa i és una de les màximes prioritats per a nosaltres", apunten les mateixes fonts, que veuen com una "oportunitat" l'interès dels EUA d'abaixar aranzels per a productes que no produeix. Les mateixes fonts, però, no s'aventuren a concretar quan es podrien assolir aquestes excepcions. Duch assegura que el Govern treballa per influir en aquestes negociacions i aconseguir així "el màxim nombre d'excepcions per aquells productes que representen un percentatge important de l'exportació catalana".

Un dels elements clau en tot plegat serà el comunicat conjunt entre la CE i els Estats Units que fa dies que està pendent de publicar-se, i on fonts comunitàries asseguren que hi haurà algunes concrecions i "indicacions" de les negociacions futures. De fet, a Brussel·les veuen el 15% com un punt de partida estable des d'on negociar més rebaixes. Per això, vol esperar a conèixer els detalls definitius del pacte comercial per fer “un judici definitiu” i concretar les mesures de suport als sectors afectats.