El Govern s'activa per tenir una presència reforçada a l'Àsia: la Xina i l'Índia, prioritàries

TÒQUIO (JAPÓ) | Després del pla Brussel·les, arriba ara el pla Àsia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat aquest dimarts des de Tòquio la decisió del Govern d'activar una nova línia d'acció exterior centrada en l'Àsia. El conseller d'Unió Europa i Acció Exterior, Jaume Duch, serà l'encarregat de pilotar-ho, i en els pròxims mesos haurà de tenir enllestida aquesta estratègia perquè Catalunya faci “un pas endavant” en les relacions amb el continent asiàtic. Segons ha explicat Illa, serà un “pla integral” per incrementar la presència catalana a l'Àsia i enfortir les relacions econòmiques i comercials. S'aprovarà a finals d'any i ara com ara no compta amb dotació econòmica.

"Catalunya serà ambiciosa amb aquest pla", ha explicat Illa, però no ha concretat més mesures, a l'espera de tenir enllestida aquesta estratègia. Sí que apareixen a l'horitzó països com la Xina o l'Índia, on el Govern estudiarà sí que convé obrir-hi noves delegacions. Catalunya ja té vincles amb països asiàtics -Japó n'és l'exemple paradigmàtic, amb el pla Japó que es va activar l'any 2009 per primera vegada o l'oficina d'Acció que hi treballa des de 1988-, però el Govern vol reforçar-los tenint en compte l'actual context global i el clima d'incertesa que ha imposat el president dels Estats Units, Donald Trump, amb la guerra aranzelària. Ara com ara, hi ha dues delegacions polítiques -Japó i Corea- i quatre de comercials -Pequín, Seül, Tòquio i Bombai-.

Per això, des de l'executiu, consideren imprescindible aquest pla, per tal de convertir Catalunya en un “soci fiable i estable” dels països asiàtics i que sigui vista com una “porta d'entrada” a Europa. El Govern es compromet a “analitzar” una possible ampliació de la xarxa d'oficines d'Acció a més països de l'Indo-Pacífic. També a teixir relacions estratègiques més robustes amb les institucions d'aquests països, explorant “vies de comunicació i acord amb estats i regions”. Tot plegat, per assolir l'altre gran objectiu del pla, que és consolidar i enfortir la relació econòmica i comercial amb el continent asiàtic per atreure inversions a Catalunya i ajudar a la internacionalització de les empreses catalanes.

"El propòsit del pla és veure què tenim, la importància del context i decidir com reforçar la nostra presència; un cop fet l'estudi podrem prendre decisions", ha explicat Illa, que ha admès que la Xina és "una part important de l'Àsia" i que en aquest pla també s'hi inclou l'Índia. En tot cas, se centrarà a sobretot millorar la col·laboració comercial i empresarial. Aquesta és, precisament, la prioritat del viatge que fa el president. En aquests dos dies a Tòquio, s'ha reunit amb empresaris catalans i japonesos, des de Freixenet o Grífols, dilluns, com KAO Chemical, Sojitz, Midokura, Fujitsu o Mitsubishi, aquest dimarts. També s'ha reunit amb la Cambra de Comerç del Japó i ha visitat la seu de NTT Data, que té una forta presència al país, amb 4.000 llocs de treball. "Fan una valoració molt positiva de la seva presència a Barcelona", ha explicat el president.