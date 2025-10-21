Parlon compareixerà al Parlament per la resposta dels Mossos a la vaga per Palestina

La consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixerà a la comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre l'ús del gas pebre per part dels Mossos en la manifestació per Palestina de dimecres passat en el marc de la vaga. La consellera ha traslladat la seva voluntat de fer-ho després que ERC, Comuns i la CUP hagin registrat la petició de compareixença. Els tres grups demanen que faci públic el protocol d'ús del gas pebre. D'altra banda, segons fonts de la Mesa reunida aquest dimarts telemàticament, el president del Parlament, Josep Rull, ha parlat tant amb la consellera Parlon com amb la CUP després que els anticapitalistes demanessin empara a la Mesa perquè el diputat Xavi Pellicer va ser un dels afectats per les actuacions policials. Segons fonts de la Mesa, Rull ha informat que ja s'ha posat en contacte amb la consellera Parlon per preguntar-li i demanar-li explicacions sobre els fets que denuncia la CUP. Rull i la consellera d'Interior han acordat que el president de la cambra li enviarà una comunicació formal en nom del Parlament. I, segons fonts de la Mesa, el president de la cambra també ha parlat amb el portaveu de la CUP, Dani Cornellà, i també ho farà amb el mateix Pellicer abans d'enviar la carta a la consellera. D'aquesta manera, segons fonts de la Mesa, s'ha donat resposta a la sol·licitud d'empara del grup anticapitalista. Aquestes mateixes fonts afegeixen que és la manera com s'ha actuat en casos anteriors.\r\n