El calendari de les eleccions andaluses urgeix Montero a tancar el finançament

"Ni pressupostos ni finançament, el calendari que ho condiciona tot és el d'Andalusia". Així s'expressa un dirigent d'ERC, retrat de la percepció a Calàbria després que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, hagi premut l'accelerador per mirar de tancar una proposta de model de finançament en les pròximes setmanes. Montero, a banda de fer de vicepresidenta i ministra, és la candidata del PSOE a Andalusia per a unes eleccions que encara no tenen data, però que arribaran el primer semestre de l'any vinent. Aquest horitzó marca de ple altres carpetes fonamentals, com la del finançament singular. La presidenciable socialista vol enllestir-ho abans de deixar el govern espanyol per presentar batalla a Juanma Moreno Bonilla, president de la Junta.
Les urgències de Montero no han agradat a ERC, que veu en la ministra el principal obstacle per a les negociacions del nou model. Al Govern, en canvi, tanquen files amb ella. "Si surt, serà per Montero", asseguren a Palau. Els republicans temen que la ministra faci una proposta limitada a la xifra econòmica que aportarà l'Estat -que es mou en els 20.000 milions d'euros- sense concretar més el model, i aleshores es desencadeni la pressió per negociar i aprovar els pressupostos de la Generalitat. "El model de finançament no és una xifra", ha advertit aquest dilluns el vicesecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, que ha admès també que en aquest àmbit s'han fet avenços per arribar a un acord.
En la resta, però, la distància es manté. Ordinalitat, població ajustada o capacitat normativa són elements troncals de la negociació i aquí, assenyalen fonts republicanes, no hi ha acord. Tot pot canviar, però avui dia les posicions estan allunyades. Com apuntava Nació aquest cap de setmana, ERC reclama que els recursos que aporta l'Estat quedin blindats, perquè no es puguin reduir a mesura que passin els anys. També que el nou model reconegui la població real que té Catalunya a l'hora de determinar la distribució dels recursos i que la Generalitat disposi de capacitat per legislar en matèria tributària, en relació per exemple amb l'IRPF, però a la llarga amb tots els impostos. L'Estat, de moment, no ho veu clar.
Defensar el finançament a Andalusia
Montero ja ha esbossat els dos grans arguments per defensar la proposta de finançament sense prendre mal a Andalusia, tasca difícil perquè el PP aprofitarà qualsevol millora de la situació a Catalunya per carregar contra Pedro Sánchez i la seva candidata a les eleccions andaluses. El nou model ha de garantir la singularitat catalana -Sánchez necessita llançar un flotador a Salvador Illa perquè pugui encarrilar la legislatura- i millorar la situació de totes les autonomies, especialment Andalusia, perquè Montero pugui vendre la reforma entre el seu electorat. En sintonia amb la ministra, el Govern també recorda sempre que el nou model respectarà la solidaritat i serà positiu per a tothom.
L'altre argument, explotat també amb la condonació del deute del FLA, és forçar el PP a posicionar-se sobre una reforma del model, difícil per la contraposició d'interessos entre els barons populars. En la inauguració de les jornades World in Progress, aquest dilluns a Barcelona, Montero ja ha anat en aquesta línia i ha reclamat als populars un posicionament "únic i comú" amb relació al nou model. La ministra és conscient que és pràcticament impossible casar les demandes del PP de Madrid -territori que més contribueix a la solidaritat-, el d'Andalusia -beneficiari de l'actual model- o el del País Valencià -que pateix un infrafinançament crònic. I aquesta realitat és una bona manera per dividir els d'Alberto Núñez Feijóo.
Joc de calendaris
Les presses de Montero se sumen a les del Govern, que aspira a tenir pressupostos. A Palau són conscients que caldrà una proposta de model per asseure ERC a negociar i els republicans remarquen en públic i en privat que tot el que plantegen en relació amb el finançament té l'aval o està pactat amb el PSC. En públic, Illa evita cap mena de confrontació amb el PSOE i insisteix que els acords es compliran. De fet, defensa també el principi d'ordinalitat -que l'Estat es resisteix a assumir, tal com s'ha vist aquest mateix dilluns amb Montero- i la via d'ERC per habilitar la Generalitat per recaptar l'IRPF, que a Hisenda refreden. En aquest joc de calendaris, la política catalana -amb finançament i pressupostos al centre de l'agenda- mira què passa a Andalusia.