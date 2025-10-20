ERC insisteix a culpar Montero del bloqueig del finançament: «Tot és per unes eleccions que perdrà»

Les "presses" de Maria Jesús Montero pel nou model de finançament no agraden a ERC. Així ho ha expressat el portaveu de la formació, Isaac Albert, que aquest dilluns en roda de premsa ha lamentat que l'agenda de la vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d'Hisenda vingui motivada pels comicis andalusos: "El finançament no pot dependre d'una ministra que es vol presentar a unes eleccions que segurament perdrà", ha sentenciat.
En paral·lel, Albert també ha constatat que hi ha un apropament amb l'executiu estatal pel que fa a "la xifra" de recursos que ha d'aportar en el primer any del nou finançament, però que encara queda lluny un consens pel que fa al model. Quina és aquesta xifra? Doncs els 20.000 milions d'euros anuals que ha de posar l'Estat en el trencaclosques del finançament. L'objectiu dels republicans és que aquesta aportació anual aparegui reconeguda en l'acord i que no sigui un simple compromís del primer any. Per això, i en vistes que el consens per la xifra acabi suposant un argument dels socialistes per fer pressió pels pressupostos, ERC ja adverteix que sense model no hi haurà negociació dels comptes.
Aquesta és la resposta d'ERC a Montero, que ha garantit que farà una proposta de model de finançament "com més aviat millor" i que aquesta complirà els "compromisos" assumits amb el Govern i amb ERC. Tots? No se sap. A la inauguració de les jornades World in Progress que organitza el Grup Prisa a Barcelona, Montero ha fet referència a la solidaritat i a la vocació d'autogovern, però ha evitat cap referència al principi d'ordinalitat, fonamental en l'acord d'investidura de Salvador Illa, però que l'Estat es resisteix a assumir, perquè condiciona tot el model.
El calendari, a les mans del PSOE
Des de la cúpula republicana també transmeten certa tranquil·litat pel que fa al calendari: "ERC no té pressa, però Catalunya sí, i la prioritat és aconseguir el millor acord possible", ha dit Albert. En tot cas, ERC insisteix que no hi ha avenços en altres assumptes vinculats al finançament com el principi d'ordinalitat, al qual Montero no ha fet referència aquest dilluns. Les negociacions entre el PSOE i ERC es mantenen obertes, amb converses "constants i privades" des de fa molt temps, però continuen estancades. Fins i tot amb la presència de Montero a Barcelona no hi ha cap reunió establerta.
Amb qui sí que hi ha més sintonia és amb el PSC. Albert ha volgut deixar clar que tot el que negocia ERC a Madrid ha estat parlat i acordat prèviament amb els socialistes catalans. "Illa sempre ha estat molt clar en els posicionaments", ha valorat el portaveu republicà, si bé ha afegit que el gran problema és que el PSC fa de portaveu del PSOE. Encara sobre la relació amb els socialistes catalans, la cúpula republicana recorda que la llei sobre recaptació de l'IRPF presentada al Congrés, sobre la qual Montero també ha evitat pronunciar-se, està redactada i acordada amb el Govern. De moment, però, no s'ha portat al ple de la cambra perquè volen que tingui recorregut i, per ara, no està garantit el suport del PSOE.
El PSC, optimista amb les presses de Montero
Des del PSC, Lluïsa Moret ha celebrat que Montero hagi accelerat amb la proposta del nou finançament. En roda de premsa aquest dilluns, Moret ha dit que el debat va "en la bona direcció" i que el Govern treballa perquè el nou model compleixi els acords que recull el pacte d'investidura d'Illa. "Creiem que recollirà les singularitats del model de finançament català", ha insistit. "Treballarem intensament perquè es compleixi tal com està recollit en l'acord amb ERC", ha afegit.
Al seu torn, els Comuns han defensat el principi d'ordinalitat, com asseguren que també fa el PSC, i han esperat que el govern espanyol el "mantingui" en les negociacions del finançament singular. Així ho ha afirmat aquest dilluns la portaveu del partit, Aina Vidal, que ha defensat que volen un nou sistema que sigui "solidari", però "sobretot just al voltant de la Catalunya del 2025" i les seves necessitats. Vidal ha deixat clar que "continuaran fent pressió dins les seves capacitats" al govern espanyol de coalició.