El Govern avisa que l'ordinalitat i l'IRPF han de quedar recollides en el finançament de Montero

Primer, finançament singular. Després, pressupostos. Malgrat que el Govern manté que són camins paral·lels, la portaveu, Sílvia Paneque, ha admès que caldran "avenços" -no pas un "acord tancat"- en finançament singular per poder començar a negociar els pressupostos de la Generalitat, que continuen confinats al Departament d'Economia en una fase de "treball intern" que s'eternitza. Paneque ha celebrat les declaracions de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que vol presentar la proposta de model "tan aviat com sigui possible", però ha demanat no tenir pressa i arribar a un bon acord, que inclogui "de manera que sigui" el principi d'ordinalitat i la recaptació de l'IRPF, prioritari pel Govern tot i els dubtes del govern espanyol.
El primer camí que cal transitar és el del finançament i hi ha dos esculls clau: ordinalitat i recaptació tributària. Amb un cert apropament pel que fa a la xifra econòmica que aportarà l'Estat al nou sistema, la portaveu ha dit que "tant l'ordinalitat com la gestió de l'IRPF han de quedar recollides a l'acord" que presenti la ministra Montero. L'ordinalitat, que condiciona tot el model, és important perquè determina que Catalunya no surti perdent després de contribuir a la solidaritat amb la resta d'autonomies del règim comú. A l'acord de la comissió bilateral del juliol apareix, però al preàmbul i com a petició de la Generalitat, no assumida per l'Estat. I mentre Montero posa èmfasi en la solidaritat o en l'autogovern, evita verbalitzar que la proposta que farà inclogui aquest principi pactat entre ERC i el PSC.
La recaptació de l'IRPF a partir del 2028 també és rellevant, però la via escollida per ERC -que el PSC avala- no té el suport del Ministeri d'Hisenda, tal com confirmen fonts oficials a Nació. Descartat que es pugui recaptar totalment l'any 2026, com preveia inicialment l'acord d'investidura, ara l'horitzó ja és a partir de 2028, mentre s'enforteix l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). Calen, però, unes reformes legals que habilitin la Generalitat per assumir l'IRPF, i Hisenda no ho veu clar. La proposta d'ERC al Congrés continua en stand-by. Els republicans contemporitzen a l'espera de tenir un acord amb el PSOE, però insisteixen que la via presentada té l'aval del PSC, que hi va donar suport al debat de política general.
I l'altre camí és el dels pressupostos, que transita en paral·lel, però de manera supeditada a les concrecions que arribin del finançament. De moment, cap calendari, cap negociació i cap novetat. "Esperem avenços en el finançament singular abans de poder negociar els pressupostos", ha indicat la portaveu, que ha matisat que "avenços" no vol dir tenir "un acord tancat". Mentrestant, ERC avisa que un model de finançament no és només una xifra i que caldran més detalls, i fonts dels republicans recorden que si el ministeri tira pel dret sense consensuar-ho amb ells això farà més difícil obrir una negociació pressupostària, tant a Catalunya com a Espanya. Els pressupostos l'1 de gener ja es donen per descartats.
Avenços en habitatge a l'octubre
Però no només són necessaris els vots d'ERC, també calen els dels Comuns, que volen marcar perfil també en la negociació. Jéssica Albiach ha posat pressió al Govern perquè aprovi la creació de l'oficina antidesnonaments abans d'acabar el mes, i ha advertit que cada dia que passa sense complir els acords fa més difícil afrontar la carpeta pressupostària amb èxit. Si en finançament les mirades se situen a Madrid, en habitatge l'executiu català té marge de maniobra, i Paneque és "optimista" perquè el consell executiu ho aprovi aquest mateix octubre. "Estem treballant intensament amb els Comuns", ha dit la portaveu.