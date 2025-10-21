La CUP i Bildu es conjuren pel reconeixement nacional i els drets socials davant la crisi a l'Estat

La CUP i EH Bildu s'han compromès a "continuar treballant" pel "reconeixement nacional" i per "l'augment dels drets socials". Així ho han assegurat en un comunicat, després d'una reunió de les direccions de les dues formacions aquest dimarts a Bilbao. Segons han explicat, han coincidit que "la situació a l'Estat continua sent inestable", però que "aquest pot ser un moment rellevant per a les nacions sense Estat". Han conclòs que "queda molta feina per fer" per arribar a "una Euskal Herria i uns Països Catalans més justos, dignes i igualitaris". En representació de la CUP, han participat de la reunió la portaveu del Secretariat Nacional, Su Moreno; la secretària d'organització, Berta Ramis, i el secretari d'Acció Política, Blai Taberner. Per part d'EH Bildu hi ha assistit la secretària d'organització, Sonia Jacinto; el secretari d'Acció Política, Arkaitz Rodríguez, i el responsable de Relacions Internacionals, Igor Zulaika.\r\n