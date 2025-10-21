La comissió del 17-A del Congrés reclama la desclassificació dels contactes del CNI i l'imam de Ripoll

La comissió d’investigació del Congrés sobre els atemptats del 17-A la Barcelona i Cambrils ha acordat aquest dimarts requerir al govern espanyol que desclassifiqui la documentació i informi sobre els contactes de membres del CNI amb l’imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty. Ho ha fet a partir d’una petició de Junts que ha obtingut el suport dels partits de la majoria de la investidura i el vot en contra del PP.
En concret, la Comissió vol que l’executiu informi sobre els membres del CNI que es van reunir o van contactar telefònicament amb Es Satty, en quines dates es van produir les reunions o comunicacions i on es van produir.
També que el Ministeri de l’Interior remeti l’informe de totes les persones o agents que van visitar a la presó els reclusos Mohamed Chemlal i Driss Oukabir des del seu ingrés fins a l’actualitat i als diversos centres penitenciaris on han estat.
A més, la comissió reclama a l’executiu que informi sobre els agents que es van incorporar a les ambaixades de Bogotà (Colòmbia) i Panamà a partir de l’agost del 2017, i que especifiqui els càrrecs, les condicions econòmiques i la justificació tècnica del canvi de destinació.
També demana a Exteriors que remeti al Congrés una còpia de l’expedient de protecció internacional (dret d’asil) a Abdelbaki Es Satty, i al Ministeri de Política Territorial que enviï l’expedient d’estrangeria detallant els permisos i la seva durada. La Comissió també vol que la subdelegació del govern espanyol a Castelló enviï l’expedient de no expulsió tramitat l’any 2014.