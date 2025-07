El català es tornarà a ensenyar a Pequín a partir del proper curs

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat avui que el proper curs es recuperaran els cursos de català a la Xina. El cap de l’Executiu ha fet aquest anunci després de visitar la Beijing Foreign Studies University, on s’ha reunit amb el seu president, Jua Wenjian.

Illa ha afirmat que "se signarà un conveni que ja s'està treballant entre l'Institut Ramon Llull i la Beijing Foreign Studies University, per tornar a impartir classes de català a partir del segon semestre del curs 2025-2026". El president català ha celebrat l'acord i ha subratllat la importància que els estudiants xinesos puguin "apropar-se més a la realitat catalana i a l'espanyola", una realitat que assegura que és "plural i diversa".

Aquesta universitat pequinesa serà l’únic punt de docència universitària de català a la Xina i servirà per reprendre el lectorat que hi va haver entre el 2015 i el 2019, i es va aturar per la pandèmia, en aquesta mateixa universitat. Amb aquest acord, s’incorporarà de nou a la xarxa de les 130 universitats a l’exterior amb estudis de català de l’Institut Ramon Llull.

El cap de l'executiu ha explorat altres vies de col·laboració amb la universitat, com podrien ser intercanvis d'estudiants o la signatura de convenis amb altres universitats. També s'han compromès a treballar per formar traductors que puguin traduir obres del xinès al català i a la inversa.

Aprendre català per després anar a Catalunya

En declaracions als mitjans, la professora del lectorat de català Xiao Zhang ha apuntat que un dels motius perquè els estudiants xinesos s'apropin al català és la seva intenció d'anar a estudiar, després, a Catalunya. En aquesta línia, la professora ha destacat el bon nivell de les universitats catalanes, que fa que els estudiants xinesos vulguin aprendre català abans d'assistir-hi.

Zhang, que va aprendre català gràcies als cursos de llengua que li va oferir la Universitat Autònoma de Barcelona quan hi va anar a estudiar Història, destaca que per a la majoria d'estudiants xinesos no és difícil aprendre català. Segons relata, una gran part tenen primer una base de castellà i, així, els és fàcil aprendre la llengua catalana. Tot i això, remarca que també hi ha estudiants que només saben anglès -a banda del xinès- i fan el salt directament al català.