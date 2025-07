El pols pel volum a les festes majors de Barcelona: per què hi ha grups que deixen de tocar?

"Divendres vam haver d'interrompre el concert a les Festes del Poble-sec a causa de les restriccions del limitador acústic imposades per l'Ajuntament de Barcelona". "Ens vam veure obligats, per primer cop en 13 anys i gairebé 200 concerts, a dir prou". Aquestes frases corresponen al comunicat d'un grup de versions anomenat Sybarites que la setmana passada va haver de renunciar a fer el concert que tenien planejat als jardins de les Tres Xemeneies del Poble-sec, en el marc de la festa major del barri i en un espai de música programada per la colla castellera. Aquesta situació, però, cada vegada té menys d'anecdòtica, expliquen diverses fonts a Nació. Mentrestant, el sector de la música intenta negociar amb la Generalitat una nova norma amb més cintura pel que fa a la possibilitat de tocar en directe.

En el cas del Poble-sec i el grup Sybarites, era un divendres de festa major i havien començat l'actuació quan passaven pocs minuts de les dotze de la nit. La figura del "limitador" és un aparell que et diu en temps real els decibels que es registren a la zona del concert -abans s'han fet proves del que això implica per als veïns de l'entorn també- i que gestiona una empresa de so contractada per l'Ajuntament. El càlcul tècnic que feia aquest dispositiu, però, deixava una revelació incòmoda: "Entre cançó i cançó, quan no hi havia música, només amb el soroll ambient de la gent, el limitador mesurava que hi havia entre 87 i 88 decibels. Això sense tocar! I el límit que teníem era de 92 decibels. Això no tenia cap sentit", explica Miquel Cuxart, membre de la formació.

No era la primera vegada que es trobaven aquestes dificultats, de gairebé no tenir marge per poder tocar, després d'haver-se reservat una nit, haver desplaçat tot l'equip, haver-se desplegat a l'escenari. "Normalment, quan hi ha aquestes situacions es negocia amb el tècnic i s'intenta arribar a un acord, sense passar-se amb l'excés de decibels. Una opció sol ser desinsertar el limitador de manera momentània per poder ajustar la mescla al nivell requerit, per després mantenirse als dBs que toquen. Però aquesta vegada no hi havia manera. No es va voler cedir gens. Vam intentar tocar algunes cançons més i vam parar. Aquest concert ens estava jugant en contra", lamenta Cuxart, que assegura que l'organització -els castellers del Poble-sec- es va mostrar comprensiva.

Més enllà d'un concert: una tendència que preocupa grups i colles

Ho confirma Albert Ibáñez, membre de la colla i responsable de comunicació dels castellers del Poble-sec. "El tema de la limitació del so ens preocupa sincerament. Molta gent va venir al concert i va marxar-ne perquè no se sentia. Ara, encara hem de veure com ens afecta això a la relació amb els grups, amb el públic i a dins de l'organització", expressen des de la colla. "Tant divendres com dissabte la gent se'ns apropava a la barra a dir-nos que no se sentia el concert", afegeix.

Això suposa, no només un greuge festiu per al veïnat, també comporta una afectació per a les agrupacions populars que veuen en la festa major, i en el moment dels concerts, la gran oportunitat per fer caixa i recaptar diners per sostenir l'activitat comunitària durant la resta de l'any. No és un cas aïllat, a més, el del Poble-sec. Altres punts de la ciutat -Sants, Gràcia, Les Corts- apunten que viuen situacions similars. Sobretot, preocupa el topall que s'estableix i mesura amb el limitador sonor. "Hem de trobar una solució per al món de la música. És un problema que hi hagi grups que no vulguin tocar a Barcelona pel tema dels limitadors", resumeix Ibáñez.

Aquesta tendència afavoreix que hi hagi més punxa-discos i menys grups de música en directe a les festes populars. "És un sistema que funciona molt bé per a un DJ, però per a un grup de música en directe és fatal. Amb música enllaunada que simplement s'ha de llançar des d'una taula és tot molt més controlable. Nosaltres tenim nou músics, tenim bateria, baixista, secció de vents. I, per tant, el rang dinàmic que necessita un tipus de concert i un altre és totalment diferent", enraona el membre de Sybarites. Malgrat ser de Barcelona, insisteix que cada vegada prefereixen anar a tocar a altres punts del país. "El que passa aquí no ens ho trobem enlloc", relata.

Fonts oficials de l'Ajuntament estableixen que els altres grups programats van fer els concerts sense problemes -extrem que neguen des de l'entitat castellera del Poble-sec- i atribueixen a un "problema tècnic" el concert interromput dels Sybarites. En qualsevol cas, les mateixes fonts del govern municipal remarquen que "amb les activitats a la via pública en horari nocturn s'ha de garantir que es puguin desenvolupar correctament i també evitar o limitar les molèsties excessives per soroll al veïnat".

Les mesures de contenció dels decibels fa anys que funcionen, però cada vegada hi ha més exigències d'un compliment estricte. A més, la capital catalana travessa un moment en què la sensibilitat veïnal amb el so està cada vegada més aguditzada. Tal com va explicar Nació l'estiu passat, l'any 2023 es van posar més de 9.000 denúncies per excessos acústics -una a l'hora-, un fet que significa gairebé doblar les xifres de l'any previ a la pandèmia.

"La imposició contundent del que diu el limitador, amb la majoria de grups fa que el concert passi a ser un desastre. Hi ha gent a segona fila que s'ha d'esforçar per sentir la música", explica David Coronado, responsable de festa major dels Castellers de Sants. Això passa, com en el cas del Poble-sec, quan hi ha una concentració de gent rellevant que fa que el mateix xivarri de les persones parlant ja produeixi la majoria del so permès. Alhora, però, això deixa sense marge a l'actuació musical, lamenten uns i altres. "Si això va a més, les festes majors deixaran de fer-se com les coneixem", remata Coronado. Per fer-ho, apel·la a la comprensió de la institució i a l'empatia veïnal. "Tothom sap que la festa major és una setmana a l'any", resol el casteller santsenc.

Altres festes majors detallen a aquest diari que, a la pràctica, s'ha arribat a pactes amb l'Ajuntament que permeten que no hi hagi limitadors a cada concert, sinó només en algun. Això els permet ajustar les ofertes musicals més assumibles, i ja compten que el dia que hi ha limitador es prepara una proposta musical menys ambiciosa.

Els representants dels artistes, en negociació amb la Generalitat

La situació ha arribat també a l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), des d'on asseguren que actualment hi ha una llei que és "especialment defensora del dret al descans del veí per contraposició al soroll". Ara bé, Javi Garcia, adjunt a gerència d'ARC, proposa un matís. "La música no és soroll, és so. Soroll són les màquines del carrer, els cotxes circulant o les tuneladores del metro. I s'ha de considerar diferent", apunta.

"No és que es consti que hi hagi un problema amb el limitador de so als concerts, és que porto un any amb el tema de la llei del soroll, amb la Generalitat", exposa el representant dels artistes. "S'hauria de patrimonialitzar això. La festa major no és com els 400 festivals que hi ha al país. Ha de tenir una consideració diferenciada. Ara estem contemplant quines excepcions culturals es podran mantenir. Alhora que també avisem als grups que en certs contextos hauran d'assumir que no podran tocar als decibels que voldrien. És un equilibri", remata Garcia.

Mentrestant, els organitzadors del Poble-sec insisteixen. Els seus concerts no sonaven -"un veí que sempre patia pel soroll ens va preguntar com és que aquest any no havíem fet concerts, l'endemà", afegeix Albert Ibáñez- mentre una mica més endins de Montjuïc, alhora, Aitana celebrava una actuació de gran format -i volum- a l'Estadi Olímpic. "S'hauria de protegir allò públic per davant del privat", resol.