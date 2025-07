Emma Vilarasau serà la pregonera d'una Mercè 2025 dedicada a les arts escèniques

La pregonera de la Festa Major de la Mercè 2025 a Barcelona serà l'actriu Emma Vilarasau. Així ho ha explicat en l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en un acte al Saló de Cent de l'Ajuntament en què està previst aportar els principals detalls formals de la festa popular de la capital catalana. La decisió, però, no va ser fàcil de confirmar, ha relatat l'alcalde. "Quan li vam proposar fer de pregonera es va resisitr una mica, no es creia mereixedora d’aquest reconeixement", ha matisat Collboni, abans de rematar que si ara es fes una consulta, "hi hauria un gran consens a la ciutat que si un nom ressona a l'imaginari col·lectiu en el món del cinema és el d'Emma Vilarasau".

El matís de l'alcalde el certificaria la protagonista, minuts després. "Va ser un ensurt quan m'ho van proposar", ha apuntat Vilarasau. "Ara bé. un cop vaig dir que sí, us he de dir que em fa moltíssima il·lusió", especialment després de saber que la Mercè 2025 està dedicada "a les arts escèniques en general". Tot i això, també ha volgut recordar que el seu vincle amb la capital catalana no té tant a veure amb la residència -és de Sant Cugat del Vallès- com amb l'activitat professional i l'oci. "No vaig néixer a Barcelona. Tampoc hi visc, tot i que vaig viure uns anys quan era jove. Però tota la meva vida professional, i això ja són 45 anys, està profundament lligada a aquesta ciutat", ha esmentat l'actriu, amb una carrera interpretativa extensa al darrere, culminada recentment per l'èxit de la pel·lícula La casa en flames.

A més de la pregonera, també s'ha revelat la imatge de promoció de la Mercè, que honora la representació de les arts escèniques. "El cartell és una invitació a sortir al carrer i és com una fira que arriba al poble els dies de festa major", ha mencionat el màxim responsable de l'obra col·lectiva, el realitzador i escenògfraf Lluís Damés. Aquest any la festa major barcelonina se celebrarà entre el 23 i el 28 de setembre, uns dies més tard que els anys anteriors.

En aquesta edició de la Mercè, a més, la ciutat convidada és Manchester. La formalització de l'anunci, com si fos un homenatge climàtic, s'ha fet un dijous de cel gris i plugim barceloní. Per refermar-ho, a l'acte de presentació de la festa major de la capital catalana s'hi ha pogut veure Dave Moutrey, Director de Cultura de l’ajuntament de la ciutat britànica.

La cerimònia oficial s'ha fet de portes endins del consistori, ja que l'anunci oficial previst a l'Hivernacle del Parc de la Ciutadella s'ha suspès a darrera hora per una protesta veïnal pels desnonaments de Vallcarca.

Les últimes pregoneres

Els anys previs, el pregó havia anat a càrrec d'una il·lustradora -Carme Solé Vendrell- l'any 2024, d'una escriptora -Najat El Hamchi- el 2023, d'una cineasta -Carla Simón- el 2022 i d'una activista veïnal -Custodia Moreno- l'any 2021.

Pel que fa a la imatge de la Mercè, l'any passat es va apostar per una proposta diferent dels estils previs basats en la il·lustració i l'art pictòric. Es va optar per una imatge sorgida d'una obra audiovisual que retratava la infància d'un nen plorós que només descansava dels seus laments quan irrompia el xivarri del carrer, pel soroll de la Mercè. La va executar la productora Canada i la protagontizava l'actriu Anna Castillo. Tanmateix, com és habitual amb els símbols compartits, la polèmica va irrompre. Se la considerava una peça massa fosca, massa poc festiva. Enguany caldrà veure com reaccionen els barcelonins.