Una protesta pels desnonaments de Vallcarca força un canvi de lloc de la presentació oficial de la Mercè

Una quinzena de veïns i activistes indignats amb els desnonaments previstos a Vallcarca -un dels focus socials més calents de Barcelona actualment- s'han presentat aquest matí davant de l'Hivernacle del Parc de la Ciutadella, el punt on l'alcalde Jaume Collboni tenia previst comandar l'acte oficial de presentació de la Festa Major de la Mercè 2025. La sorollada de les persones mobilitzades, entre les quals hi ha diversos afectats pels desnonaments reclamats per l'Ajuntament a Vallcarca, ha posat entre l'espasa i la paret als organitzadors, que han acabat preferint desconvocar la cerimònia oficial a l'aire lliure. Així, les reivindicacions veïnals han acabat forçant un canvi de lloc, mentre una línia d'agents de la Guàrdia Urbana els vigilava. Els xiulets i els clams feien inviable l'acte, han reflexionat des de la institució. D'aquesta manera, s'ha canviat la presentació del pregoner i la imatge de la Mercè, que es pensava fer a les 10h a l'Hivernacle, per una nova convocatòria a les 11h, a l'interior de l'Ajuntament de Barcelona. Mentrestant, els afectats de Vallcarca continuen esperant que el govern reconsideri la seva posició en relació als habitatges.