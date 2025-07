Resistència a Vallcarca: centenars de persones intenten frenar un triple desallotjament municipal

L'última vegada que algú a Barcelona va organitzar una jornada de resistència contra els desnonaments, amb actuacions d'artistes i parlaments de col·lectius que hi exhibien suport, el cas va acabar amb el govern municipal irrompent per desactivar les protestes. Va comprar la finca en lluita. Es tractava de la Casa Orsola. Ara, a Vallcarca es repeteix una situació similar, amb una jornada de resistència al desallotjament de tres finques, però tot és més enrevessat: qui reclama el desnonament és el mateix Ajuntament. És una de les conseqüències de la recuperació del pla urbanístic de la rambla verda de Vallcarca per part del govern de Jaume Collboni.

A les tres finques hi viuen unes quarantana persones, 13 de les quals menors d'edat. Fa temps que van ser municipalitzades i, enmig de la indecisió urbanística que va estendre's durant dècades, van ser ocupades per famílies amb poques alternatives. Ara, el govern municipal vol recuperar-les per enderrocar-les. Però els habitants de dos edifics i un local ho veuen innecessari, i proposen un pla alternatiu en què se'ls regularitzi amb lloguers socials.

Per aconseguir-ho, han plantejat una mobilització a Vallcarca que des de les set del matí aplega més de 300 persones, i es preveu que la xifra vagi augmentant a mesura que avancin els minuts i se succeeixin les actuacions artístiques -Eléctrica Dharma, Lágrimas de Sangre, Enric Casasses, entre d'altres- així com els parlaments de col·lectius que hi donen suport, com els docents d'escoles afectades pels desnonaments o el de treballadors municipals pel dret a l'habitatge.

Un dels afectats pel desnonament previst és Iru Moner, pare de tres fills que viu ocupant un pis del carrer de l'avinguda de Vallcarca des de fa cinc anys, ha avisat de com es preveu la jornada a primera hora, a través d'un breu parlament amb micròfon: hi haurà mecanismes d'avís als concentrats per intentar repartir la mobilització i evitar els desnonaments a cadascuna de les tres finques. Ho ha explicat des de casa seva, d'on pengen diverses pancartes. Una diu "Collboni, vigila que el poble no et desnoni". Una altra hi estableix: "Prou enderrocs, lloguer social!".

Una altra veu, en aquest cas la de la veïna i periodista Anna Pacheco, afegia profunditat a la mobilització popular. Més enllà d'aturar el triple desnonament, Pacheco ha insistit que la concentració és un missatge contrari al model de ciutat del govern Collboni. "Un model on no existeixen ni persones ni cases, només actius i béns immobles. Pretenen convertir Vallcarca, bastió de resistència i anarquisme popular, en un altre barri de luxe més", ha proclamat.

Pendents de moviments als jutjats

Aquesta mobilització complica molt l'expulsió dels habitants dels immobles. Això es produeix, a més, en un context en què el desallotjament és administratiu. És a dir, que encara no ha passat per un jutge. Segons els ocupants, però, a primera hora ja se'ls hi ha presentat una comitiva municipal i els ha advertit que anaven als jutjats a reclamar una ordre que els permeti intervenir amb més recursos.

Protesta contra el triple desallotjament a Vallcarca / Hugo Fernández

La concentració de centenars de persones ha comportat també el tall de la circulació a l'avinguda Vallcarca. Tanmateix, els concentrats han organitzat una via per deixar passar les ambulàncies que ho necessitin.

Tot plegat es produeix també dos mesos després que el govern municipal ja desallotgés un espai especialment simbòlic de Vallcarca, un assentament barraquista afectat pel pla urbanístic. Des del consistori subratllen que totes aquestes intervencions permetran augmentar el verd a la zona, els equipaments, i l'habitatge, tant públic com privat. També hi ha una part del veïnat que veu amb bons ulls aquesta reurbanització, i que renega de les protestes socials que fa temps que travessen el barri.