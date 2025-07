Per què hi ha un conflicte obert a Vallcarca?

El barri de Vallcarca continua sent un focus de tensió pel xoc entre els plans de l'Ajuntament i moviments socials de Barcelona. Fa mesos -fins i tot anys- que s'adverteixen els problemes per fer congeniar les aspiracions d'una part del veïnat, incòmode amb els desnonaments previstos a finques i solars que havien estat abandonats en el passat, i les possibles intencions d'un consistori que vulgui transformar urbanísticament el barri, cosa que també complau una part dels veïns. Justament, el govern de Jaume Collboni ha estat el que ha posat sobre la taula la recuperació d'un antic pla urbanístic que implica canvis profunds, i també desallotjaments de finques ocupades de propietat municipal. I això ha encès diversos focs socials que aquest dimecres tornaran a evidenciar-se.

Què passarà aquest dimecres a Vallcarca?

D'entrada, el que està previst és que a les 7h del matí hi hagi una concentració popular davant de tres finques de Vallcarca per evitar que es desallotgi la quarantena de persones que hi viuen, inclosos tretze menors, segons apunten els moviments veïnals. Tanmateix, també hi ha una convocatòria prèvia per fer nit als edificis aquest mateix dimarts, per sumar suports socials davant el risc d'un gran dispositiu policial a primera hora del matí. El cas, però, és que demà està assenyalat un desallotjament administratiu, no judicial. Fins ara, el govern municipal ha sostingut que si demà no hi ha voluntat dels ocupants per marxar de les finques on viuen, esperaran una ordre d'un jutge.

Com que no hi confien, els col·lectius mobilitzats del barri -on hi ha un teixit social especialment robust- han programat una jornada de resistència matinal que inclou oferta cultural i parlaments d'entitats contra l'expulsió dels ocupants, almenys fins que no els ofereixin una alternativa habitacional digna. Les actuacions inclouen l'Elèctrica Dharma o Enric Casasses, i els discursos integraran col·lectius com els dels mestres i professors en contra dels desnonaments, o el de treballadores municipals pel dret a l'habitatge. També s'hi compten el Sindicat de Llogateres o la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB).

De qui són les finques?

Els edificis que es pretén desallotjar són tres immobles. Dos edificis residencials i un local. Els blocs estan a l'avinguda de Vallcarca (83 i 87 bis) i el local, a poc més de 50 metres, és al número 3 del carrer de la Farigola. En tots els casos es tracta de finques que ara són municipals, ja que van ser expropiades. Però com l'abandonament previ les va deixar en un espai d'indefinició, amb el temps s'hi han anat instal·lant diverses persones sense llar que han acabat ocupant-les.

Què té a veure amb el cas de fa dos mesos?

Tot plegat arriba després que fa dos mesos, el 8 de maig, ja hi hagués una forta remor social pel desallotjament de l'assentament barraquista més simbòlic de Vallcarca. Era un solar ocupat en què feia temps que algunes entitats veïnals proposaven que l'Ajuntament intervingués amb solucions socials en comptes de fer fora els ocupants, d'un perfil molt vulnerable. Fins i tot van presentar-ne un pla alternatiu de reallotjament i integració laboral dels implicats. Finalment, però, després d'un incendi al solar, es va optar per accedir-hi ràpidament i buidar l'espai. Era un tema de prevenció i salubritat, a més de recuperació d'uns terrenys necessaris també per als plans urbanístics, argumentaven des de l'Ajuntament. Ara, algunes de les persones que vivien en aquell solar ple de new jerseis perquè ningú s'hi estableixi i que no van rebre cap opció d'allotjament permanent, viuen a les finques municipals que ara es volen desnonar. D'alguna manera, és una segona fase d'una expulsió marcada per un mateix projecte, el de la rambla verda de Vallcarca.

Què hi vol fer l'Ajuntament?

La intenció del consistori és buidar els immobles que estan contemplats dins del projecte de remodelació de Vallcarca, que es va dissenyar més de vint anys enrere, i enderrocar-los. És la primera fase prevista per part del govern Collboni, que ja ho va explicar en el moment que va anunciar que treia del calaix aquest projecte urbanístic. La intenció és deixar per al mandat vinent la resta de passos previstos, com l'aparició de més verd, nous equipaments i la construcció de 522 pisos a la zona. Un 40% dels quals seran públics (204) i el 60% (318) seran de lliure mercat, apunten des de l'Ajuntament. Sobre les tres finques ocupades que es volen desallotjar aquest dimecres, les dues residencials estan qualificades com a equipament mentre que el local està previst que sigui habitatge protegit.

Qui hi viu ara?

Actualment, al local hi viuen des de famílies desallotjades dels assentaments barraquistes fins a altres perfils que ja fa més de temps que s'hi havien instal·lat. Als edificis residencials, el que hi ha és una barreja de realitats. Un dels casos més exposats ha estat el d'Iru Moner, pare de tres fills que viuen amb ell. Fa cinc anys que ocupa un dels pisos, mentre el preu del lloguer a la ciutat es disparava, més encara al districte de Gràcia. Ara, diu que no vol marxar per la manca d'alternatives, i reivindica el bon estat del seu pis. “Tinc un pressupost de 800 euros al mes i amb això no m’arriba per poder pagar un pis amb dues habitacions per als nens i per a mi”, apuntava a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), en un reportatge recent.

Què diuen els veïns?

El veïnat fa temps que ha exhibit parers confrontats. D'una banda, hi ha el teixit associatiu més simbòlic de Vallcarca que fa temps que intenta bastir ponts entre els ocupants i l'Ajuntament per repensar un projecte urbanístic que té diverses afectacions sobre punts on viu gent, i que qüestiona la validesa d'un pla traçat fa més de vint anys. En essència, temen que la renovació de la zona comporti un nou procés de gentrificació que expulsi més veïnat històric. D'altra banda, hi ha un altre front veïnal que protesta per les conseqüències evidents que deixa la pobresa, com poden ser els assentaments o la brutícia, i lamenta que no hi hagi espais residencials més normalitzats. Aquesta part dels habitants de Vallcarca celebra la transformació iniciada per Collboni.