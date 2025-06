Les escoles també es mobilitzen pels enderrocs i desnonaments a Vallcarca

El barri de Vallcarca de Barcelona acumula moviments de l'administració i resistències socials des de fa mesos, però durant les darreres setmanes s'han fet especialment intensos els gestos, les protestes, els avenços urbanístics i les presències policials. Així, aquest dilluns, mentre uns operaris iniciaven l'enderroc d'una finca custodiats per una línia d'antiavalots municipals, diverses escoles de la ciutat acollien mobilitzacions a les seves portes: "Famílies i comunitats educatives de Vallcarca es motilitzen davant l'amenaça de desnonament de 13 infants", explica un comunicat de l'Associació de Veïns Som Barri, de Vallcarca.

Aquesta 13 nens són els afectats per l'expulsió prevista per l'Ajuntament de tres finques que estan incloses en el planejament urbanístic de la rambla verda, que també contempla la construcció de pisos públics i privats a la zona alta del districte de Gràcia. Aquests plans comportarien la reubicació dels infants i les seves famílies, i les entitats mobilitzades temen que això suposi que la canalla perdi la seva vinculació escolar.

Docents mobilitzats contra els desnonaments

"Com a docents de Barcelona, malauradament, ens estem acostumant a veure alumnes i tutoritzats que pateixen ansietat i baix rendiment escolar, fins i tot anys després de viure un desnonament", assenyalen des del col·lectiu de mestres i professors Docents080. Aquesta plataforma va sorgir fa uns mesos a Barcelona, a partir de la preocupació de la comunitat educativa davant els casos d'alumnes a qui els fan fora de casa, una situació que s'ha anat repetint els darrers anys de manera permanent, com una de les cares més explícites de la crisi de l'habitatge.

De fet, un dels apunts de l'informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) sobre el que suposa viure amb "inseguretat residencial" resolia que "els infants de famílies amb risc de desnonament" presenten "uns nivells alarmants de mala salut mental, de fins a 10 vegades superior als infants de la població general de Barcelona". També s'explicitava l'existència de més casos de depressió o d'ingressos hospitalaris, per exemple.

Reubicació al barri: la petició de familiars, veïns i docents

En el cas de Vallcarca, tot queda influït per un projecte urbanístic de fa dues dècades que preveia l'enderroc de diverses finques i la construcció de nous edificis, així com l'aparició d'un nou parc i de més verd. Ara, les entitats que s'han reunit aquest matí -i que han ofert una roda de premsa amb la participació d'una figura com la de l'exdiputat de la CUP David Fernàndez- reclamen que l'Ajuntament aturi els desnonaments i que garanteixi abans que tots els reallotjaments que es facin seran al mateix barri. L'objectiu és "preservar la continuïtat escolar i social dels infants", estableixen les entitats en un comunicat. Entre els afectats per aquestes expulsions previstes, que podrien ser imminents, hi ha nens que van arribar a habitar assentaments de barraques, asseguren des de l'Associació de Veïns Som Barri, de Vallcarca.

David Fernàndez, en una roda de premsa contra els desnonaments a Vallcarca / Hugo Fernández

Prèviament, també s'havia elaborat un manifest al qual s'han adherit representants de 40 centres educatius, 55 associacions de familiars, 55 entitats educatives i socials i més de 2.000 persones a títol individual. Els 13 infants afectats estan apuntats a les escoles i instituts Turó del Cargol, Rius i Taulet, Montseny, Vedruna, Maria Espinal, Sunion i Projecte. Així, mentre aquest dilluns a les 9h del matí hi havia pancartes i protestes contra els desnonaments a les portes d'aquests centres, també corria un text amb diversos suports educatius que demana explícitament a l'administració "no actuï creant més segregació, fomentant el fracàs escolar i contribuint al trencament del teixit social".

Moviments urbanístics: enderroc en marxa

Alhora, però, l'Ajuntament ha emès un comunicat en què es reivindica l'inici de les tasques d'enderroc d'un edifici situat al carrer de la Mare de Déu del Coll, espai on està previst que en el futur emergeixin una trentena de pisos de protecció oficial. El moviment, que també ha comportat queixes a peu de carrer, només afecta dues unitats familiars, en aquest cas. A més, aquests reallotjats viuran, de moment, al barri, en un edifici de protecció oficial construït fa temps.