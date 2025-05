Collboni es compromet a una gran rehabilitació d'habitatges per acabar amb la fugida de joves

L'habitatge com a prioritat. És el que ha reivindicat Jaume Collboni en l'acte per celebrar els primers dos anys de mandat. L'alcalde s'ha compromès a "acabar amb la fugida i èxode de joves" la ciutat pel fet de no poder afrontar el lloguer o la compra d'habitatge.

Collboni ha exposat un seguit de mesures que pretén aplicar. Una "rehabilitació a gran escala" d'habitatges per tenir més oferta d'habitatge i "convertir àrees d'oficines" en pisos. D'altra banda, també ha exposat la intenció de "donar garanties" als petits propietaris perquè posin pisos buits al mercat de lloguer.

El líder del consistori barceloní ha reivindicat els primers dos anys de mandat en habitatge afirmat que s'ha "aturat l'escalada de preus de lloguer" amb mesures com la declaració de zona tensionada i el topall. A més, s'ha tornat a comprometre a una construcció de pisos protegits a un ritme de 1.000 per any i a l'eliminació dels pisos turístics "a partir del novembre del 2028".

Salvador Illa ha afirmat que "ningú ha fet més que Barcelona" per afrontar la crisi de l'habitatge, ja que tant la capital com el govern de la Generalitat han fet "polítiques valentes" com el topall del lloguer i la regulació de preus que crida l'atenció d'altres capitals europees. "Intervenim el mercat, que és el que s'ha de fer quan es té una visió socialdemòcrata de generar prosperitat, però assegurar que és compartida quan hi ha una fallada de mercat", ha asseverat.