Els Comuns posen el nom de Colau damunt de la taula per reflotar Sumar

Els Comuns han fet una crida a "revalidar" l'aliança de Sumar per a les pròximes eleccions, i fer-ho incloent noms com el de l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i l'eurodiputada de Podem Irene Montero. És la proposta que ha posat sobre la taula la coordinadora del partit, Candela López, en una entrevista a l'ACN aquest dilluns.
La coordinadora ha lloat la "força decisiva" de Sumar a l'Estat i ha reivindicat les seves "conquestes", però ha assegurat que en un futur el projecte hauria d'incloure lideratges com el de Colau o Montero, que ha titllat de "valuosíssims". "És important que hi hagi un projecte on aquestes persones formin part i, per tant, nosaltres treballem amb aquest objectiu". Colau es va acomiadar del consistori barceloní el passat mes d'octubre després de nou anys i quatre mesos a l'Ajuntament -vuit com a alcaldessa-. Malgrat que no ho va defensar com una opció inamovible, va deixar clar al març d'aquest any el seu posicionament d'allunyar-se del retorn a BComú de cara a les eleccions del 2027.
Així, López que ha dit que el seu partit "sempre apostarà" perquè l'entesa entre les forces d'esquerra sigui "més gran"."La gent ens demana que ens entenguem, que ens posem d'acord i que ens centrem en els seus problemes i no en el 'politiqueig' intern entre partits", ha assenyalat la coordinadora sobre la relació entre els Comuns i Sumar. Respecte als contactes amb Podem, López ha destacat que la formació reprendrà les converses al setembre amb la direcció de Podem Catalunya, mentre que en l'àmbit estatal "sempre hi ha hagut relació".
A les darreres eleccions europees, els Comuns es van presentar a Catalunya dins de la candidatura de Sumar amb Jaume Asens com a cap de llista. Podem, per la seva banda, presentava una llista pròpia encapçalada per l'exministra Irene Montero. En l'àmbit estatal, Sumar va quedar per davant de Podem, però a Catalunya va ser diferent: la llista de Montero va quedar per davant dels Comuns, amb un 4,6% i un 4,3%, respectivament. Ara, després d'un procés de redefinició interna i canvi d'organització a Podem Catalunya, els Comuns opten per reprendre el contacte amb l'objectiu d'assolir una major "entesa".
Finalment, López ha insistit que la ciutadania "no necessita" que els partits d'esquerra "afrontin falsos debats" després de la proposta plantejada pel portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, d'una coalició d'esquerres sobiranistes. "El que cal és reforçar les enteses que ja hi ha a Catalunya i a l'Estat per a poder avançar en polítiques socials", ha conclòs.