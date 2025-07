Així és l'espai amb què es connectarà el metro de Barcelona directament amb el museu DHub

L'Ajuntament de Barcelona ja té una idea de com vol connectar, per dins, l'estació de Glòries amb el museu del Disseny Hub Barcelona (DHub). Serà la primera vegada que s'uneixen una estació de metro i l'interior d'un equipament públic, anuncien des del consistori. La proposta arquitectònica -presentada aquest dimecres- està previst que es comenci a executar a principis de l'any vinent i que pocs més després quedi enllestida. La intenció és deixar-ho tot acabat l'estiu del 2026. El pressupost per a l'obra és d'1,08 milions d'euros.

Després d'haver enllestit la segona part del parc que revesteix la superfície, al centre de la plaça de les Glòries, ara l'objectiu és executar allò promès sota terra. Així, l'estació de la línia vermella (L1) de Glòries comptarà amb un vestíbul de de 380 metres quadrats que permetrà anar del mateix museu DHub al metro sense passar pel carrer. Es farà amb un disseny a càrrec de l'estudi d'arquitectes Amoo Studio SCP, que ha guanyat el concurs impulsat pel Museu del Disseny i el FAD.

Hi haurà el nou bar de l'estació, hi haurà un banc, hi haurà pantalles i hi haurà una il·luminació particular, a càrrec dels dissenyadors de l'espai. Tot plegat conformarà una zona que vol ser tant "l'avantsala del museu" com "un punt de trobada ciutadà".

En aquesta línia, la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, també s'ha referit a què la ciutadania guanya un punt més d'accés al metro. Això repercuteix especialment als interessats en l'espai museístic, però també als veïns de la banda del barri del Parc de la Llacuna i el Poblenou. "Guanyem accessibilitat en un equipament fonamental com és el DHub des del metro", però també "connectant barris", ha assenyalat Bonet. El nou vestíbul no només facilitarà l’accés al metro, a través del museu, des dels barris del Poblenou, sinó que "també esdevindrà un espai de difusió d’activitats i esdeveniments culturals".

Projecció digital de com quedarà el nou vestíbul del metro de Glòries cap al museu DHub / Ajuntament de Barcelona

"S’ha previst un nou itinerari de sortida des de les andanes de metro, amb una zona de validadores de TMB i un fals sostre que manté la coherència formal amb la resta de l’espai", estableix l'Ajuntament. A més, també detalla que l'horari d'ús d'aquest accés serà el d'obertura del museu, de nou del matí a nou del vespre. L'excepció serà els dilluns, quan s'obre a partir de les 15:30h.