Guia de les principals obres i afectacions a Barcelona en ple estiu

Noves fases rellevants de les obres de l'L8 d'FGC i de l'L9 del metro protagonitzaran les principals obres aquest estiu a Barcelona. En total, el catàleg d'obres previstes durant el període estiuenc inclou 31 actuacions i 7 pavimentacions. Entre aquestes actuacions destaquen el tall al trànsit durant 13 mesos del carrer Muntaner a l'altura del carrer Laforja a partir del 10 d'agost per construir una sortida d'emergència de l'L8. Això mentre continuen les obres de perllongament d'aquesta línia d'FGC que ja afecten altres punts com ara la zona d'Hospital Clínic. També destaca l'inici de les obres de construcció de la futura estació de Manuel Girona de l'L9/L10, amb impacte en la mobilitat al carrer del Doctor Ferran a partir de finals de juny.

Altres obres que continuaran avançant aquest estiu són la cobertura de la Ronda de Dalt, que entrarà en una nova fase; les obres de renovació de la infraestructura al túnel de la Rovira, amb alguns canvis en la previsió inicial; i la reurbanització de la Rambla, amb afectacions a la banda Llobregat des d'aquesta setmana.

A banda d'aquestes obres de més envergadura, l'Ajuntament també aprofitarà l'estiu per renovar el paviment de diferents carrers de la ciutat. Un dels destacats és Pi i Margall, que canviarà el granit actual de la calçada per un paviment més resistent després que el consistori hi hagi detectat problemes. En aquest cas, l'actuació s'iniciarà el 14 de juliol i s'allargarà sis setmanes.

La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, també ha destacat que hi ha obres que, després d'un llarg període, arriben al seu final. En aquest sentit, s'ha mostrat contenta pel fet que les obres a la Via Laietana acabin i la nova via s'estreni a partir del 29 de juny.

Obres d'ampliació i millora del transport públic

Bonet ha defensat que es tracta d'obres "imprescindibles" que es fan durant l'estiu perquè és el període de menys mobilitat i és "menys molest". També ha destacat que és un volum inferior d'actuacions respecte l'any passat -eren 49- però ha reconegut que algunes tenen un "molt gran impacte a l'espai públic", com és el cas de les obres de l'L8 d'FGC i de l'L9 del metro. Per tot plegat, ha demanat "paciència" a la ciutadania i ha assegurat que a llarg termini són obres per una Barcelona "més verda, més sostenible i més ben connectada".

Una de les actuacions principals en marxa a la ciutat són les obres de perllongament de l'L8 d'FGC des de plaça Espanya fins a Gràcia que està executant la Generalitat i que comportaran noves afectacions a la mobilitat al carrer de Muntaner a partir de l'agost. En concret, es tallarà al trànsit el tram comprès entre els carrers Laforja i Marià Cubí, a partir del 10 d'agost, per a la construcció d’una de les sortides d'emergència del futur túnel. Aquesta afectació, que tindrà una durada de 13 mesos, s'ampliarà en un carrer més, fins a Avenir, a partir del desembre. Es calcula que per Muntaner hi baixen diàriament 13.000 vehicles.

Per facilitar l'adaptació, a partir del 27 de juliol es canviarà de sentit el carrer d'Amigó entre la Via Augusta i la Travessera de Gràcia i, a partir del 8 d'agost, s’ampliarà la capacitat de la Via Augusta fins a Balmes, que quedarà configurada amb dos carrils per sentit. El tall afectarà l’itinerari habitual de la línia V13 de bus de TMB, que en sentit mar baixa per Muntaner. El bus es desviarà pel carrer de Madrazo, Amigó i Travessera, per recuperar l’itinerari habitual.

D'altra banda, el Departament de Territori iniciarà durant la setmana vinent les obres de construcció de la futura estació de Manuel Girona de l'L9 i L10 del metro, amb afectacions a la circulació. Entre el 29 de juny i el 3 d'agost es tancaran al trànsit els dos carrils costat Besòs del carrer del Doctor Ferran, de manera que quedarà anul·lat el sentit muntanya de circulació. A partir del 4 d'agost i fins al final de l'obra s'ocuparà totalment la calçada del carrer i la vorera del costat Llobregat.

A més a més, la ciutat també patirà les obres de renovació de sis quilòmetres de via de l’L4 que realitzarà TMB aquest estiu i que obligaran a deixar sense servei el tram entre Verdaguer i Trinitat Nova de l'L4 i el de Trinitat Nova a Casa de l’Aigua de l'L11 des del 25 de juny fins al 31 d'agost.

Altres actuacions

Aquest estiu també hi haurà altres actuacions rellevants en marxa a la ciutat. D'una banda, continuen les obres de transformació i reurbanització de l’espai públic amb una nova fase de les obres de cobertura de la Ronda de Dalt, iniciades l’estiu passat, entre l'avinguda de Vallcarca i l'IES Vall d’Hebron, al seu pas pel districte d’Horta-Guinardó. Per als diversos treballs serà necessari tallar els dos carrils drets de cada sentit, entre el 14 de juliol i el 4 de setembre. Com és habitual i ja va passar l'estiu passat, es preveuen talls totals nocturns.

També segueix en marca la reurbanització de la Rambla, que es preveu que acabi el 2027. Aquesta setmana ja ha iniciat l'ocupació al costat Raval i ha recuperat la circulació ascendent pel costat Gòtic.

Pel que fa a les obres de Balmes, entre finals de juliol i principis d'agost s'ocuparà un carril per sentit de la ronda del General Mitre, per tasques de perllongament de la mitgera central. Encara a Balmes, a partir del 8 d'agost està previst el canvi a la tercera fase de les obres, amb l'ocupació de la banda Besòs i mantenint un carril en sentit baixada i dos en sentit pujada, la mateixa secció durant totes les obres.

També a les obres de la Meridiana s'aprofiten els mesos de menys mobilitat per ocupar un dels tres carrils per sentit entre Felip II i Fabra i Puig, i a les obres de l’anella de serveis de Vallcarca, centraran a l'agost els treballs en la cruïlla dels carrers de la Farigola i de Mare de Déu del Coll, per minimitzar l’afectació a l’escola La Farigola, situada en aquest punt.

Entre les reurbanitzacions i canvis en l'espai públic destaca la repavimentació prevista a Pi i Margall en què se substituirà el paviment en calçada per un de més resistent, ja que des de la inauguració de la transformació del carrer el desembre de 2023, s'ha comprovat que el granit de calçada presenta uns desperfectes que estan "posant en perill la seguretat vial". "Crec que és fàcil veure que no funciona", ha dit Bonet, que ha descartat que el problema sigui "d'execució" de l'obra. Així, l'actuació per canviar el paviment començarà el 14 de juliol i s'allargarà durant sis setmanes, amb la previsió que estiguin finalitzades abans de la Festa Major de Gràcia.