La nova Via Laietana prohibirà anar en cotxe de pujada (vigilat amb càmeres) però amb excepcions

La nova Via Laietana està a punt de ser estrenada, després de més de tres anys d'obres a una de les artèries més reconegudes de Barcelona. Ara, quan queden uns pocs dies perquè els operaris, les tanques i les màquines desapareguin, l'Ajuntament ha ofert uns últims detalls sobre la transformació urbanística. D'entrada, ha posat data a l'estrena oficial: el diumenge 29 de juny, amb una "festa ciutadana" que farà de tret de sortida comunitari. A més, però, ha aclarit també com i qui podrà circular per la nova calçada, especialment en el sentit de pujada. Aquest mateix dimecres ha explicar també les novetats a comerciants i veïns.

Pel que fa al trànsit de cotxes i motos, fins ara s'havia anunciat que es passaria de disposar de tres carrils a la Via Laietana -dos de baixada i un de pujada- a un sol carril, que permetria circular en sentit descendent. La resta del nou espai es dedicaria als vianants i al pas d'autobusos, taxis i bicis. Això, a la pràctica, eliminava l'opció d'anar de pujada en vehicle privat per la Via Laietana.

Ara, aquest principi s'ha aclarit amb una proposta que farà que el carril de pujada no només l'utilitzin els autobusos, els taxis i els veïns, com estava contemplat des de l'inici, sinó que hi ha altres supòsits afegits. Comerciants, clients d'hotels i qui sigui que aparqui als pàrquings de la zona podran també fer ús d'aquesta via en sentit ascendent. L'excepció també aplica als suaris de la plataforma logística del Mercat de Santa Caterina. A banda hi haurà una política dirigida a l'entrega i recollida de mercaderies: les furgonetes i camions que es dirigeixin a comerços podran circular pel carril de pujada en un horari restringit, i només fins a la plaça d'Antoni Maura.

Les multes, com a mínim, després de l'estiu

Tots els vehicles que no formin part d'aquests supòsits, com són els cotxes i motos que vulguin utilitzar la Via Laietana com a via de pas, quedaran sancionats en el futur. Almenys aquest és el pla dissenyat pel consistori. Segons ha explicat la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, la idea és implantar-hi un sistema de càmeres de videovigilància que detecti totes les matrícules que hi passen. Per evitar multar els vehicles que hi tenen permís, es configurarà una base de dades de veïns i comerciants. Funcionarà amb un registre "similar al de la zona verda", ha apuntat Bonet. A més, també es demanarà regularment la informació de totes les matrícules dels cotxes que facin ús dels pàrquings de la zona, o que siguin clients dels hotels. Si el vehicle no consta a cap llista de les anteriors, rebrà una sanció.

Les multes, però, no seran immediates. Primer hi haurà un període de transició d'uns mesos. Amb la inauguració del nou traçat de la Via Laietana es promet una senyalització especial que deixi clara la nova prohibició. Després de l'estiu, però, ja s'activarà el sistema de càmeres amb lectura de matrícules -com també s'ha plantejat a la Rambla- per tramitar les multes si es detecta una infracció. Aquests mesos també serviran per informar veïns, comerciants i totes les parts interessades "amb accés autoritzat" perquè facin els tràmits i donin d'alta els seus vehicles.

La transformació de la circulació

Mentrestant, el conjunt de la Via Laietana quedarà transformat, ara sí, des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Idrissa Diallo. Cada vorera superarà lleugerament els 4 metres d'amplada, quan abans es quedaven en els 2,6 metres. Al centre de la via, hi haurà dos carrils en sentit mar i dos carrils en sentit muntanta. Els de baixada seran un per a busos, taxis i bicicletes i un altre per a vehicles privats en general, que sí que podran seguir utilitzant aquest carrer com a espai de pas. Per contra, de pujada hi haurà un carril dedicat als autobusos, els taxis i els vehicles autoritzats, d'una banda, i un carril bici segregat, d'altra banda.

Les obres de la Via Laietana ja permeten veure el dibuix dels carrils del futur / David Arumí

Amb aquesta operativitat, també passaran per aquesta via línies de bus com el 47, el 120, a més dels ja habituals V15 i V17. Tot plegat a partir del 30 de juny, l'endemà de la festa d'estrena de la nova Via Laietana.