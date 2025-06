Collboni substituirà el paviment malmès d'un eix verd de Colau un any i mig després de l'estrena

Un any i mig. Això és el que ha durat el nou paviment del carrer de Pi i Margall, el darrer eix verd estrenat per l'executiu d'Ada Colau, a les acaballes del seu segon mandat. La presentació en societat es va fer el desembre de 2023. Es va exposar la nova pell de la via, amb menys espai per als cotxes, molt més verd i voreres significativament més amples. També es van inaugurar unes noves lloses a la calçada. Des de llavors, tot ha funcionat menys una cosa, assegura l'Ajuntament, ara liderat per Jaume Collboni. El paviment s'ha anat esmicolant. El disseny de les lloses de granit per on passen cotxes, furgonetes i autobusos no ha funcionat. "L'evidència ha mostrat amb tota claredat que els materials utilitzats no han estat compatibles amb els usos del carrer", ha explicat la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, des de Gràcia.

L'executiu socialista ha evitat aquesta vegada els retrets cap a l'anterior govern i s'ha limitat a apuntar que s'ha detectat "un deteriorament molt ràpid i inusual" del punt per on passa el trànsit. De fet, la mateixa Bonet ha puntualitzat que el nou disseny pacificat del carrer "ha estat molt ben valorat" durant els primers mesos de vida, al marge de les incidències amb el paviment.

Ara bé, els esvorancs al centre de la via, que es poden anar trobant des de Joanic en amunt, han acabat comportant un canvi general. És en aquest sentit que l'Ajuntament ha decidit retirar les peces de granit actuals i preparar-hi la irrupció d'un nou paviment "d'aglomerat asfàltic". Aquesta nova disposició serà més similar a les calçades habituals per on circulen els cotxes, però tindrà un color més clar, assimilant-se també a l'estètica que fa un any i mig que ha estrenat Pi i Margall.

També hi haurà millores pel que fa a la pintura dels passos de vianants i del carril bici, després que s'hi hagin detectat problemes de relliscades. Això, que també tindria a viure amb el tacte del granit, ara quedarà resolt, preveuen els tècnics municipals. La nova composició "facilita l'adherència de la pintura" i reforça la seguretat. Tot plegat tindrà un cost d'un milió d'euros, ha plantejat Laia Bonet, també regidora del districte de Gràcia.

La triple coincidència que explica els esvorancs

L'avaluació municipal que explica el disseny fallit a Pi i Margall es basa en la coincidència de tres factors: les lloses de granit, que no són el recurs més habitual a l'hora de pavimentar la ciutat; el desnivell del carrer; i el pas de vehicles pesants de manera habitual. Aquest últim apunta inclou els autobusos que busquen una via especialment ampla en una trama gracienca molt limitada d'espai, però també les furgonetes i camions que proveeixen una via comercial que, a més, té el Mercat de l'Estrella com a punt de tràfec destacat.

Cap dels tres elements és considerat problemàtic, remarquen des del consistori, però la combinació d'aquestes tres realitats sí que ho és. A partir d'aquí, s'ha decidit canviar la pell de la calçada d'una via clau. Això tampoc vol dir que en el futur es deixin d'utilitzar les peces de granit per a nous espais pacificats, ha remarcat Bonet. En altres carrers amb altres realitats, per exemple, amb menys pendent, podrien tornar a fer útils, han coincidit a assenyalat tant la tinent d'alcaldia com l'arquitecta en cap, Maria Buhigas.

Aquesta substitució, però, no ha satisfet BComú. La presidenta del grup municipal dels comuns, Janet Sanz, ha titllat el moviment del govern Collboni de pas enrere, ja que tornarà a haver-hi una composició asfàltica a Pi i Margall. "És una involució que solament s'ha dut a terme en ciutats de l'Estat governades per la dreta i l'extrema dreta: reasfaltar un carrer ja pacificat. Si el paviment ha generat algun problema, Collboni ha d'exigir a les empreses que van desenvolupar l'obra que se'n facin càrrec de la restitució", ha expressat Sanz, tot recordant també les crítiques per l'opció escollida finalment per l'executiu socialista a la ronda de Sant Antoni.

Reforma parcial abans de la festa major

En el comunicat oficial sobre el carrer gracienc, el govern municipal assenyala que fins ara els desperfectes del paviment estaven posant "en perill" la seguretat vial. Ara bé, la mateixa regidora Laia Bonet ha subratllat que no s'han registrat més accidents ni incidències per l'estat de la calçada. Ara, la intervenció pública busca la prevenció.

La reforma es farà per trams, i s'intentarà que la part de baix, la que toca el barri de la Vila de Gràcia quedi enllestida abans de la festa major del barri, que se celebra a mitjans d'agost.