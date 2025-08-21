Aquest és el carrer més car de Catalunya on comprar un habitatge

El portal immobiliari Idealista ha publicat aquest dijous el seu rànquing dels preus més elevats d'Espanya i al podi es troba un carrer català. I sorprèn perquè no és el Passeig de Gràcia o la Gran Via, alguns dels carrers més cèntrics i cotitzats de Barcelona. Tampoc és una via de les altres tres capitals del país ni es troba en una ciutat especialment rica, com pot ser Sant Just Desvern, Matadepera o Sant Cugat del Vallès.
El carrer més car de Catalunya on comprar un habitatge és l'Avinguda Supermaresme de Sant Andreu de Llavaneres, segons aquest informe d'Idealista. En concret, el preu mitjà d'un immoble en aquesta via del municipi del Maresme se situa en una xifra superior als nou milions d'euros, concretament de 9.063.833 euros. Cal dir que aquesta via es troba en una zona d'urbanitzacions allunyada del nucli poblacional.
El llistat dels 10 carrers més cars l'encapçala la urbanització Coto Zagaleta, a la Costa del Sol, al municipi andalús de Benahavís (Màlaga), amb preus al voltant dels 12.366.846 euros. Entre els 10 carrers més cars de l'Estat també hi ha vies d'Andratx (illes Balears), Palma i Marbella (Màlaga), entre altres.
Sant Andreu de Llavaneres és una localitat maresmenca de prop de 12.000 habitants a tocar de Mataró. El poble presenta una activitat molt lliga al turisme i té un caràcter residencial. Les últimes dades de la renda per càpita van situar el municipi com el 28è més ric de Catalunya però lluny de les xifres dels primers com Sant Just Desvern, Matadepera o Tiana.