Les comarques on més s'ha apujat i abaixat el preu del lloguer en l'últim any

El preu mitjà del lloguer ha caigut un 4,9% a Catalunya fins als 828,23 euros un any després que es comencés a aplicar el topall. Aquesta reducció és encara més marcada en el cas de Barcelona, on la baixada és del 8,9% en termes interanuals, fins als 1.087,23 euros.

Les dades del Govern també revelen un increment dels contractes de lloguer de temporada, que s'han disparat i han crescut un 52%. El primer trimestre del 2024 el lloguer de temporada representava un 6,1% del total de contractes de lloguer signats, mentre que a principis del 2025 suposava l'11%.

Preu del lloguer a cada comarca

Els preus van caure en totes les demarcacions menys la de Girona i la que va registrar els més elevats va ser la de Barcelona, amb 912,44 euros, és a dir, un 4,7% menys que el primer trimestre del 2024. A resta de demarcacions es van situar per sota la mitjana catalana. Però, com queda el preu del lloguer a cada comarca?

Comarques on s'apuja més el preu del lloguer

Segons les dades publicades aquest dilluns, aproximadament en la meitat de comarques es van registrar increments interanuals del preu del lloguer. Els increments més destacats van ser a la Vall d’Aran (+19,2%), a la Conca de Barberà (+11,8%), al Baix Empordà (+10,15), al Ripollès (+8,2%) i a l’Alta Ribagorça (+8,1%).

Comarques on s'abaixa més el preu del lloguer

En canvi, els descensos més pronunciats van ser a la Cerdanya (-12%), el Barcelonès (-8,3%), el Pla de l’Estany (-7,6%), el Moianès (-6,6%), la Garrotxa.

El Barcelonès continua sent l'única comarca que se situa per sobre els 1.028 euros, mentre que d'altres del voltant se situen entorn de la mitjana catalana, com el Baix Llobregat (925,54 euros), el Maresme (862,60 euros) i el Vallès Occidental (845,63 euros).

Preu del lloguer a cada districte de Barcelona

El preu del lloguer a la ciutat de Barcelona continua la seva tònica descendent i s’acosta als 1.090 euros al mes. Es tracta del segon període consecutiu que es registra un descens del preu dels arrendaments, després que l’últim trimestre del 2024 se situessin en 1.117,39 euros i al tercer trimestre en 1.133,33. Tot i això, és l’onzè trimestre consecutiu que el preu del lloguer a Barcelona se situa per sobre els 1.000 euros des que en el tercer trimestre del 2022 assolís els 1.066,68 euros. La dada d’aquest primer trimestre s’assimila a la registrada fa dos anys (1.087,33 euros).

Si s'analitza per districtes, el preu mitjà del lloguer ha caigut en tots ells, especialment a Gràcia, Ciutat Vella, Sant Martí i les Corts. Tot i això, en cinc el preu mitjà del lloguer se situa per sobre els 1.000 euros. El més car és el de Sarrià-Sant Gervasi, amb 1.566,55 euros (-5,2%), seguit de les Corts, amb 1.252,99 euros (-9,7%); l'Eixample, amb 1.238,39 euros (-8,3%), Sant Martí, amb 1.023,61 euros (-10,2%) i Gràcia, amb 1.041,60 euros (-13,3%).

Els que es mantenen per sota els 1.000 euros mensuals són Nou Barris, amb 769,73 euros (-7,2%), Horta-Guinardó, amb 890,41 euros (-8,5%), Sant Andreu, amb 902,10 euros (-4%), Ciutat Vella, amb 984,10 euros (-12,8%) i Sants-Montjuïc, amb 999,23 euros (-2,7%).