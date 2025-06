El preu del lloguer cau un 4,9% a Catalunya i un 8,9% a Barcelona un any després d'aplicar el topall

El topall de preus als lloguers continua mostrant símptomes d'èxit un any després de començar a aplicar-se. Els preus baixen i no cau el nombre de lloguers, però sí que hi ha un desviament de contractes cap al lloguer de temporada, una fuita a la legislació que el Govern que el Parlament treballa per corregir a l'espera que el Congrés faci també la seva part. Segons les últimes dades, la reducció global de preus de lloguer a Catalunya ha estat d'un 4,9% interanual.

A Barcelona, ha estat d'un 8,9%. I a la resta de municipis que tenen mercat tensionat i, per tant, se'ls aplica el topall de preus, la caiguda ha estat d'un 4,7% el primer trimestre de 2025, en comparació amb el primer trimestre de 2024. "Les dades són bones i marquen estabilització i correcció del mercat", ha indicat la portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.

Alhora, no s'ha produït una caiguda del nombre de contractes de lloguer. En nombres absoluts, el parc de lloguer a Catalunya creix amb 3.112 nous contractes en el primer trimestre de 2025. "És una bona dada", ha afirmat. Des del Govern consideren que la clarificació en la seguretat dels contractes ha ajudat. En aquests moments, hi ha 11.807 llars més que fa un any en situació de lloguer, dels quals 7.865 estan en municipis de la primera declaració de mercat tens. A Barcelona, hi ha 423 lloguers nous el primer trimestre de 2025. Respecte d'ara fa un any, hi ha 1.202 llars més amb contracte de lloguer.

Les dades també indiquen que els contractes en vigència allarguen la durada. Això es tradueix en una reducció de contractes extingits i una major estabilització dels lloguers. Una part important dels contractes de 2019, que tenien una durada mínima de tres anys, haurien d'haver vençut, però continuaven vigents el 2022, 2023 i part del 2024. "Això ens mostra estabilitat en els contractes de lloguer", ha insistit Paneque.

Els lloguers de temporada es disparen

El problema dels lloguers de temporada continua, amb increments interanuals d'aquesta modalitat. El primer trimestre de 2024 hi havia 2.242 contractes d'aquest tipus i el primer trimestre de 2025 han crescut fins als 3.417, un 52% més. "Això justifica la regulació que estem tramitant al Parlament", ha afirmat Paneque. En termes relatius, si el primer trimestre de 2024 el lloguer de temporada era un 6,1% dels contractes de lloguer signats, ara representa un 11%.

"El mercat de lloguer creix en nombre de contractes nets, però és veritat que es detecta un creixement de la modalitat de lloguer de temporada", ha afirmat Paneque. I la resposta del Govern és regular aquesta modalitat per evitar l'especulació. "Si l'element econòmic no és un incentiu perquè hi ha un topall, això dona seguretat als privats i estabilitat al mercat i evitarà la mala utilització del lloguer de temporada per lloguers que realment no ho són", ha dit.