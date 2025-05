Noves ajudes econòmiques per al lloguer dels joves catalans: com demanar-les?

Ajut al lloguer disponible. 250 euros al mes per pagar el lloguer d'un pis o habitació. La Generalitat obre aquest dilluns la convocatòria per demanar el bo lloguer jove, una ajuda econòmica finançada amb fons estatals. Les sol·licituds es poden presentar del 19 al 23 de maig i es resolen per ordre d'entrada al registre.

Per demanar-lo cal tenir entre 18 i 35 anys, la residència a Catalunya i establerta oficialment com a habitual. És a dir si estàs de lloguer a un pis, però oficialment consta que vius a un altre immoble, l'ajut t'aplicarà a aquest segon habitatge. A banda, s'ha de tenir una font regular d'ingressos, ser titular del contracte de lloguer o poder subscriure'l en un termini màxim de dos mesos.

El bo lloguer jove és vàlid durant un termini de dos anys. En total, es poden arribar a rebre un màxim de 6.000 euros, si es perceben els 250 euros durant 24 mesos. Ara bé, no es pot sol·licitar si s'és propietari d'algun habitatge, es rep algun altre ajut pel lloguer, hi ha un vincle familiar amb el llogater o si l'habitatge és gestionat per l'Agència Catalana de l'Habitatge.

Les sol·licituds del bo lloguer jove es poden presentar electrònicament a través del web de Tràmits, a les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, a les oficines locals d'habitatge que col·laboren mitjançant un conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, així com a la mateixa Agència i a les dependències dels seus serveis.