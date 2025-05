Alerten d'una estafa amb els pisos de lloguer per robar diners

Alerta per una estafa vinculada amb els pisos de lloguer. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectat anuncis falsos en portals immobiliaris que són legítims. Concretament, es presenten immobles molt atractius a preus anormalment baixos, la qual cosa crida l'atenció de les potencials víctimes.

Ara bé, realment és un mecanisme per robar diners. I és que un cop l'usuari contacta amb l'anunciant, la conversa es trasllada al correu electrònic. Els teòrics arrendadors expliquen que es troben a l'estranger o de viatge i que no poden ensenyar el pis. Amb aquesta excusa, el delinqüent demana a l'usuari que formalitzi el contracte a través de Booking i demana un pagament com a prereserva.

Evidentment, els estafadors asseguren que si finalment no es lloga el pis, aquest import abonat com a prereserva serà retornat íntegrament. Per apressar els interessats, també solen explicar que hi ha moltes persones interessades en l'habitatge perquè la potencial víctima es decideixi ràpidament a pagar.

I aquí ve la trampa. Quan aquesta prereserva s'abona, l'estafador deixa de respondre els missatges i ja no se'n sap res més ni d'ell ni dels diners pagats. Per fer la reserva, els delinqüents demanen dades personals que poden ser utilitzades per demanar crèdits bancaris o finançar grans compres.

Amb tot, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya demana desconfiar d'ofertes massa bones per ser veritat, especialment si el preu del lloguer està molt per sota del mercat. També recomana no enviar dades personals ni documents a desconeguts sense haver verificat l'autenticitat de l’oferta i evitar fer pagaments per avançat sense visitar el pis. Davant la sospita de frau, cal denunciar l'anunci al portal i informar-ne a les autoritats.