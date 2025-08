Els Labubu arriben a Barcelona: hores de cua per aconseguir el peluix xinès de moda

Com si fora l'entrada d'un important concert o festival, la gent esperava aquest dissabte a la cua de la nova botiga Pop Mart de peluixos xinesos, la primera en Barcelona, per a comprar un Labubu.

Aquests peluixos són un fenomen viral que s'ha fet tendència en l'últim any. Estan inspirats en l'estètica kawaii i són d'origen xinès, però la seva principal i visible característica és que tenen grans caps i ulls i un somriure malèvol que mostra unes dents puntegudes.

Hores de cua per aconseguir un Labubu

A la inauguració de la tenda la cua recorria el Portal de l’Àngel, des de la part baixa i fins a la plaça de Catalunya. Segons explica betevé, hi ha joves que han dormit al carrer per no perdre el seu lloc privilegiat a la cua i poder entrar els primers a la botiga. D'altres han arribat a fer fins a quatre hores de cua per poder aconseguir el seu Labubu.

Fins a dos-cents euros per un peluix

La febra d'aquests peluixos xinesos no és l'única cosa boja del fenomen dels Labubu, també ho són els seus preus, que poden arribar fins als dos-cents euros per exemplar. Hi ha de tota mena i inspirats en diferents sèries anime, en menjars, en personalitats o emocions i, també, de diferents colors i mides, inclús alguns es poden trobar en format clauer.

Cadascun té accessoris i roba diferent, però l'expressió sempre és la mateixa. El Labubu que ha triomfat aquest dissabte a la nova botiga Pop Mart és el Labubu Sushi, que s’ha esgotat en menys de dues hores.

Famosos que s'han sumat a la tendència

A les xarxes socials aquesta tendència dels Labubu s'ha difós des del seu país d'origen, la Xina, fins a altres països asiàtics com Corea del Sud o el Japó. Molts cantants dels grups de K-Pop han mostrat a les seves xarxes socials que tenen un Labubu, com els integrants del grup BTS o les cantants de Black Pink.

També tenen el seu peluix xinès altres famoses com Kim Kardashian, la cantant Dua Lipa o Rihanna, que els pengen de la bossa de mà, de la motxilla o al mòbil, com passava amb els Sonny Angels, com a part de la tendència viral.