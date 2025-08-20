Mort en directe d'un streamer francès després de dies de maltractaments

La mort del streamer francès Raphaël Graven, conegut com Jean Pormanove, ha causat commoció després que es produís mentre era filmat en directe a la plataforma Kick, on mesos abans s’exposava constantment a maltractaments per part d’altres participants.
L’incident va tenir lloc dilluns a la nit a Contes, prop de Niza. Pormanove, de 46 anys i amb més de 580.000 seguidors a TikTok, era conegut pels vídeos en què assumia el rol de víctima davant dos altres influencers que l’agredien i humilien davant de la càmera. El directe en què va morir va durar 289 hores i, segons les imatges, va ser trobat sense vida mentre dormia.
La Fiscalia de Niza ha iniciat una investigació i es realitzarà una autòpsia per determinar les causes de la mort. Els vídeos mostren escenes de violència extrema que han estat qualificades d’“horror absolut” per la ministra delegada d’Afers Digitals, Clara Chappaz.
Altres participants del directe, identificats com Owen Cenazandotti (alias Naruto), Safine Hamadi i Coudoux, havien estat implicats prèviament en actes de violència i humillació. La fiscalia els va interrogar el gener passat per delictes relacionats amb provocació a l’odi, violència sobre persones vulnerables i difusió de continguts il·legals.
L’episodi ha reobert el debat sobre la responsabilitat de les plataformes digitals en la difusió de continguts violents. Chappaz ha recordat que “les plataformes tenen l’obligació legal de controlar els continguts il·legals; fallar en això pot tenir conseqüències tràgiques”. L’autoritat francesa de regulació audiovisual i digital (Arcom) també ha començat a investigar.
Malgrat la naturalesa extrema dels vídeos, Graven atraïa públic: la nit abans de la seva mort, unes 10.000 persones seguien el directe a Kick. L’advocat de Cenazandotti ha negat responsabilitat en la mort i anuncia una denúncia per suposat ciberassetjament després dels fets.