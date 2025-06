Detecten ofertes de feina fraudelentes i falses subvencions a les xarxes socials

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectat en els darrers dies múltiples campanyes fraudulentes a les xarxes socials que posen en perill la privacitat de l'usuari.

S'han trobat ofertes de feina falses en nom de marques famoses, entre elles diverses empreses tecnològiques, i falses subvencions. Els oferiments de feina anaven farcits de salaris elevats, horaris laborals flexibles, possibilitats de treballar en remot, entre d'altres. La seva finalitat real era robar les dades personals i bancàries als usuaris interessats.

Les usurpacions d'identitat s'han fet a empreses com Shein, la plataforma TikTok i, fins i tot, al govern espanyol en les promocions de falses subvencions.

En totes aquestes ofertes es convida l'usuari a prémer en un enllaç on suposadament es donava peu a contactar amb l'empresa. Tan bon punt es prem a l'enllaç, s'obre l'aplicació de WhatsApp o es redirigeix a l'usuari cap un web fraudulent.

A través d'una conversa per WhatsApp amb els estafadors o a través de la pàgina web se sol·licitava les dades personals i bancàries a les víctimes. Per tant, queda manifest que quan es veuen ofertes de feina on s'ofereixen salaris molt elevats sense requerir formació, experiència prèvia o gran esforç cal anar alerta.