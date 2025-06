Com que «barebacking»? TikTok i les xarxes se'n riuen de la suposada nova tendència

Fa mesos que els mitjans de comunicació parlen d'una tendència a les xarxes. És el barebacking, una suposada moda on els joves, específicament els de la Generació Z (i la inferior) que consisteix en el fet que es desconnecta completament de les pantalles, de la música, dels llibres o de qualsevol activitat al transport públic.

És a dir, no fer absolutament res més enllà de mirar per la finestra, al seient de davant o als peus. I això, suposadament, ha estat considerat una tendència i replicat per la resta dels mitjans des de principis de maig.

Com tota mena d'anglicisme, el terme va sorgir dels Estats Units. Concretament d'un pòdcast anomenat Behind the screens, presentat per Curtis Morton, creador de contingut i cap de talents de l'agència Socially Powerful.

En els seus comentaris, abordava aquesta pràctica des del punt de vista del romanticisme de no fer cap mena d'activitat des del transport públic. Ells mateixos explicaven els mals de cap que suposaven a vegades els trajectes d'anada a la feina o de tornada, amb totes les persones que comparteixen vagó, autobús o altres transports.

Molts mitjans han abordat la situació amb experts, psicòlegs o creadors de contingut de certa edat. Però la gran resposta ha arribat des de les xarxes socials com TikTok, on els joves interpel·lats han carregat durament contra aquesta suposada tendència i la necessitat de crear un trend de qualsevol cosa.

A més, el concepte de barebacking sorgeix de la pràctica de l'hípica, en la qual el genet aconsegueix mantenir-se a sobre del cavall amb equilibri i coordinació. Evidentment, només ha de saber muntar o trotar, però no ha de fer res més. Traslladar això al transport públic ha estat la riota pels usuaris de les xarxes.

Un dels més comentats i reproduïts ha estat el creador de contingut espanyol, Hugo Sugo, que ha enviat un missatge contra tots aquells que volen creure que aquesta tendència és una pràctica habitual entre els més joves. És un dels creadors més crítics a les xarxes.

En el cas de plataformes com TikTok, lluny de trobar una suposada pràctica estesa entre els més joves, el que trobareu serà moltíssim contingut de persones, especialment dels Estats Units, que es dedica a l'hípica o a comentar com és muntar a cavall d'una forma més ergonòmica.

Si voleu veure una tendència a les xarxes que sí que està passant de veritat en les darreres setmanes només heu de buscar la cançó Manchild, la darrera estrena de Sabrina Carpenter. Milions de persones estan fent el ball que fa la cantant al videoclip, entre ells famosos com Taylor Lautner. La mateixa artista en va fer el seu.