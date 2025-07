La lliga francesa es burla del Reial Madrid fent referència a «La Sotana» i amb un missatge en català

La contundent derrota del Reial Madrid contra el PSG per 4 a 0 va ser tot un cop sobre la taula futbolístic. Els de Luis Enrique van passar per sobre de Xabi Alonso i el seu conjunt d'estrelles, moltes d'elles poc preparades, que buscaven la redempció en el Mundial de Clubs. Els problemes no són només esportius: la caverna mediàtica de Madrid buscava un títol en una nova era a la banqueta que no ha arribat i ja esta assenyalant responsabilitats de diversos jugadors.

Les burles i les befes es van multiplicar a les xarxes i a les plataformes. Espais com TikTok o X han estat (i ho segueixen sent) un tsunami de bromes contra els madridistes, especialment per haver picat el crostó al Barça per la derrota a la Champions League i la no-classificació per al Mundial de Clubs. Kylian Mbappé no va aparèixer contra el seu anterior equip, que, precisament, va aconseguir l'ansiada copa europea després de la marxa del francès.

En tot aquest escenari de retrets i burles, la Ligue 1, la lliga francesa de Primera Divisió, va afegir més llenya al foc. El compte d'X de la competició ha escrit un missatge íntegrament en català que era tot un dard contra el Reial Madrid i un homenatge al programa La Sotana, d'Andreu Juanola, Manel Vidal, Magí Garcia, Joel Díaz, Enric Gusó i companyia.

"Un programa de futbol, és a dir del PSG, és a dir de Dembélé", han reblat des del compte de la Ligue 1, en llengua catalana i també, encara que sembli col·lateral, un altre petit dard contra el programa, que sempre va ser molt crític amb l'exjugador del Barça.

Un programa de futbol, és a dir del PSG, és a dir de Dembélé. ❤️💙 pic.twitter.com/W6Pe9lUHIb — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) July 9, 2025

Precisament, el tuit adjunta la imatge de Vidal i Juanola, amb Díaz assegut al costat, mentre increpen Dembélé en el partit disputat entre el PSG i el Barça a la Champions, ara fa dos anys. Era l'abril del 2024, i molts blaugranes recuperaven la il·lusió per intentar arribar el més lluny possible al torneig.

Memòries disperses del CM. — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) July 9, 2025

El francès va obrir la llauna en un partit que els de París es van endur per 1 a 4 a Montjuïc. El mateix Community Manager del compte d'X de la Ligue 1 ha respost alguns missatges, inclòs un de Manel Vidal, íntegrament en català.