Catalanofòbia a les xarxes després que Salvador Illa demanés ajuda a la UME per l'incendi del Baix Ebre

Màxima preocupació per l'incendi del Baix Ebre, que ha obligat a mobilitzar centenars d'efectius dels serveis d'emergències i ha provocat el confinament de 18.000 veïns de diferents municipis de la zona. Paüls, Xerta, Aldover, Alfara de Carles, els Reguers, Bítem, Tivenys, Prat de Comte i el Pinell de Brai (aquests dos a la Terra Alta) viuen una situació de tensió altíssima.

A l'espera dels canvis de temps de cara a la tarda, amb especial focus en el vent, les pròximes hores seran clau per als Bombers i la resta de cossos d'emergències. En aquestes circumstàncies, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el Govern, han demanat ajuda a l'UME per donar suport a les tasques d'extinció de les flames.

A primera hora del migdia d'aquest dimarts, la Unitat Militar d'Emergències (UME) ha elevat a 218 els efectius per treballar en l'extinció de l'incendi de Paüls. Avui mateix han arribat 104 militars i la resta s'estan desplaçant per fer-ho les pròximes hores. Provenen de les bases de Bétera (València) i Garrapinillos (Saragossa).

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha ressaltat des del centre de comandament a Tortosa que la participació de l'UME és una qüestió de "pragmatisme" per col·laborar amb els Bombers de la Generalitat, i que "són un dels cossos més ben preparats d'Espanya".

La notícia del desplegament de l'UME a les Terres de l'Ebre ha estat recollida per tots els mitjans estatals, que han mostrat imatges de les flames a la zona i han explicat en quines circumstàncies arribarien els militars a Catalunya. Això ha despertat una onada de catalanofòbia a les xarxes socials.

Catalanofòbia pel desplegament de l'UME a l'Ebre

L'onada reaccionària en una plataforma com X, l'antic Twitter, ha estat immensa en tots els mitjans estatals que han cobert la notícia. Des dels més irònics en preguntar si "només hi anirien els militars catalans" a tots aquells que desitjaven que es cremessin els boscos i les zones rurals de les Terres de l'Ebre pel sol fet de ser catalanes. Diversos usuaris del país han recollit aquestes proclames catalanòfobes.

Cataluña solicita la ayuda de la UME para frenar el incendio de Paüls, Tarragona pic.twitter.com/6T2O3w3lrP — EL MUNDO (@elmundoes) July 8, 2025

Altres mitjans estatals més reaccionaris, com OkDiario, ni tan sols identifiquen la zona del Baix Ebre com a tal i arriben a titular vídeos amb "incendi a Tarragona". En referència al vídeo anterior, al d'El Mundo, centenars de respostes i citacions han despertat encara més catalanofòbia contra la zona i els ciutadans afectats per les flames.

Catalunya es troba en plena temporada d’alt risc d’incendis forestals, com el de la Segarra de la setmana passada i el que es viu ara mateix al Baix Ebre. Davant d’aquest escenari, és fonamental saber què cal fer quan es declara un confinament per incendi forestal per evitar situacions de risc i protegir tant les persones com les seves propietats. Tots els detalls aquí.