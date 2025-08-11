Fas servir apps per seguir la menstruació? Podries tenir en risc dades molt sensibles

Per pal·liar la pèrdua de control del propi cos, cal entendre’l i, en el cas de les dones, una bona manera de fer-ho és servint-se de les aplicacions de seguiment del cicle menstrual. Les apps que organitzen i regulen el cicle hormonal femení són part essencial de molts telèfons mòbils, i algunes d'aquestes eines, com Clue, Flo o Maya, van superar l’any 2024 les 250 milions de descàrregues.
L’èxit d'aquests suports té un origen: a banda d’assenyalar quan ocorre el pròxim sagnat, també ofereixen informació sobre la simptomatologia de l’ovulació, aplicada al cas concret. Així, les dones poden saber si el període se’ls anticipa o endarrereix; si hi ha un dia en què se sentiran cansades en excés o si n’hi ha un altre en què és millor que no facin exercici.
Tal com ha desgranat La Vanguardia en un article, per a l’òptim funcionament d’aquestes aplicacions es requereixen "quantitats bastant notables de dades sobre emocions i percepcions corporals", com ara la temperatura corporal, el nivell d’exercici realitzat, les emocions sentides o l’estat de libido. I a mesura que aquestes apps s’han anat popularitzant, han anat brollant també les preocupacions sobre l’ús que les empreses poden fer d’aquestes dades.
Els riscs de la compartició de dades d’aquesta tipologia es presenten més sòlids que mai en un recent estudi que ha publicat la Universitat de Cambridge. La investigació dispara a les mancances en matèria de regulació legal i adverteix que pot ser que arribin a usar-se amb finalitats d’assetjament o discriminació laboral. Tanmateix, l’autora de l’anàlisi, Stefanie Felsberger, assegura que el principal reflex d’aquestes dades es projecta en la publicitat específica.
Manipulació menstrual: els anuncis
A The High Stakes of Tracking Menstruation, l’estudi de Felsberger, estimen que les empreses poden treure fins a un 200% més de profit amb les informacions sobre el cicle menstrual de les usuàries que amb qualsevol altra dada rellevant. En conseqüència, Google, Facebook i els llocs web aprofiten, per exemple, per anunciar productes cosmètics en les fases del període en què hi ha una major concentració d’estrògens, és a dir, en el moment àlgid de l’hormonació.
"És veritat que he notat que m’apareixen molts anuncis de maquillatge els dies anteriors a la menstruació, quan estic més insegura sobre el meu aspecte. Em sento inflada i em surten grans, i l’Instagram em mostra tònics de tractament facial o bases de maquillatge… Pensava que m’ho estava imaginant", exposa una usuària.
Felsberger explica que, normalment, "les usuàries subestimen enormement el valor econòmic de les dades que lliuren a empreses que operen amb finalitats de lucre en un entorn pràcticament sense regulació". I conclou que el femtech, que és l’àrea de la tecnologia dedicada al desenvolupament de serveis i apps per a la salut de la dona, que generarà vora 50 mil milions de dòlars enguany, deu fins a la meitat d’aquests ingressos a les aplicacions de seguiment de cicle menstrual.