Gerard Romero, aplaudit per la seva cobertura especial de l'incendi del Baix Ebre a Twitch

Gerard Romero, un dels periodistes esportius més reconeguts de tot l'Estat i una de les figures més destacades de la comunitat de Twitch, va sorprendre tothom la matinada de dilluns a dimarts amb una cobertura especial de l'incendi del Baix Ebre.

El líder de Jijantes, quan faltaven vint minuts per a les dues de la matinada, va encetar un directe al seu canal de la plataforma per parlar amb persones afectades arreu del territori, desgranar les xarxes socials en la cerca d'imatges, vídeos i testimonis i trucar per telèfon als serveis d'emergències per donar suport. Tot l'streaming, de gairebé quatre hores de duració, el va realitzar en català.

El periodista i comunicador va carregar de valent contra aquells usuaris i espectadors amb missatges carregats de catalanofòbia, però es va centrar estrictament en una cobertura que ocupava un espai central a les xarxes, especialment a X, mentre milers de persones cercaven informació sobre la situació de les flames o de les tasques d'extinció. Romero ha pogut parlar amb veïns i ha mostrat les imatges en directe des de mapes sobre l'avenç de les flames per les zones de l'Ebre.

3:15am y ahí está @gerardromero informando sobre el incendio #IFPaüls. También medios locales como @canalte



UME de Valencia y Zaragoza ya en la zona



Las Terres de l’Ebre ardiendo



Directo desde hace 2 horas junto a Lis



Alertas de emergencias



Teléfono de afectados: 619204987 pic.twitter.com/P1KThTmsgU — Víctor Navarro (@victor_nahe) July 8, 2025

Una de les converses més destacades ha estat amb l'alcalde d'Alfara de Carles, Jordi Forné, qui ha mostrat la preocupació dels veïns del municipi pel vent que els bufarà en contra a partir d'aquest dimarts al migdia. "Costa molt dormir, avui", li ha confessat a Romero, que li ha agraït que parlés amb ell a aquelles hores de la matinada després que "molts dels seus companys no hagin donat cap resposta". El periodista de Jijantes ha enviat missatges de calma a molts veïns perquè no es desplacessin a zones de perill i ha volgut traslladar tots els missatges emesos des dels canals oficials.

Romero ha volgut agrair a la seva dona, la Lis, "haver-lo aixecat del llit a la una de la matinada" per acompanyar milers de persones, especialment els ciutadans catalans i de les Terres de l'Ebre, "en unes estones tan complicades". "Un petó molt fort a totes les persones de les Terres de l'Ebre, als Bombers, als voluntaris que lluiten contra les flames. Una abraçada ben forta a tots els que esteu allà!", ha acomiadat Romero, a un quart de sis del matí. Podeu veure tot l'especial en aquest enllaç.

Gairebé 20.000 persones confinades

Ja són 18.000 persones les que estan confinades. Concretament, són els habitants de Paüls, Xerta, Alfara de Carles, Aldover, Tivenys, Roquetes i les EMD de Bítem, Jesús i els Reguers de Tortosa. Pel que fa a Pinell de Brai i Prat de Comte, es pot estar a l'exterior dins el nucli urbà, però recomanen evitar la mobilitat i els desplaçaments entre nuclis urbans.

La nit ha estat complicada, ja que les ratxes de fins a 90 quilòmetres per hora han deixat condicions "extremes", en paraules dels Bombers i la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el foc ja afecta unes 2.800 hectàrees, segons l'última actualització. Segueix aquí en directe l'última hora.