Catalanofòbia en estat pur: tres famosos streamers andalusos es burlen de l'idioma i el consideren «una broma»

L'streamer i creador de contingut Agustin51 torna a ser protagonista per una perla lleugerament catalanòfoba. L'escena, sorgida del pòdcast Club 113 que presenten Jorge Casanovas, conegut com a Werlyb, i Jorge Orejudo, conegut digitalment com a Goorgo, no tindria gaire transcendència si no fos per l'historial del jove andalús. Durant la conversa, José Agustín Peréz Nuñéz (és el nom del creador procedent de Sevilla) no ha tingut cap problema a reconèixer un element clau d'un país catalanoparlant.

En Goorgo li pregunta directament: "què és allò al qual menys t'has acostumat de viure a Andorra?". "Bé... al català...", diu sorneguer, mentre desperta rialles dels presentadors. Tots ells han deixat clar, amb les seves reaccions, que segueix planant damunt del cap de l'andalús la sonada polèmica que va protagonitzar el 2023 quan el país dels Pirineus va instaurar el fet que tots els residents havien de passar una prova d'uns nivells mínims de català.

La mesura, instaurada amb èxit, quan es va presentar es podia entendre com una bona mesura per defensar la llengua oficial del país, i qui hi visqui i no la conegui es mostri receptiu a aprendre-la per integrar-se -com van fer el Rubius i The Grefg-, però també es podia afrontar des de la intolerància. Va ser el cas d'Agustin51, amb una reacció desmesurada. "Ara, però, d'un dia per un altre apareix el govern i em diu que he de tenir un nivell mínim de català; però què cony és això, una dictadura?", va arribar a dir l'streamer que, davant la sortida de to, també va voler remarcar que té "tot el respecte per al català i per als andorrans". "Però empatitzeu amb mi", va suplicar.

Secció de "Duolingo en català"

Amb l'escena de Club 113 l'empatia, però, no ha estat mútua. I amb un parell d'anys no ha pogut emular els seus homòlegs creadors de contingut per aprendre lliçons bàsiques d'una llengua romànica que qualsevol infant a la primària superaria. Ha volgut justificar-se: "No tinc res en contra del català. A mi els idiomes em van malament. Ho deixem aquí", afirma. Ara, després ha expressat que l'anglès el va aprendre "mig obligat per insultar als videojocs".

Un cop superat el moment, Goorgo presenta una secció anomenada "Duolingo en català", on han preguntat a l'andalús si podia traduir diverses paraules. Les escenes són, com a mínim, faltades de gràcia. "Com és que t'ho dit 'dinero' en català?", li pregunta el fundador de Team Heretics, procedent de Màlaga. Intentar fer veure que es parla en català d'aquesta manera tribal deu despertar riallades en algun indret, però sense cap mena de dubte aquí no. Ho podeu veure a partir del minut 3:05.

Catalanofòbia en estat pur

"Avui quedaré com el 'paleto' del dia eh", diu el sevillà. "Nosaltres tampoc sabem res", diuen els presentadors. En Werlyb, que és procedent de Motril, no ha entrat a fer escarni, però els tres andalusos han seguit amb la secció. "De 'billete' diria bitllets", ha encertat Agustin. "I 'dinero', diner, no?", pregunta Goorgo. "Jo crec que ha de ser una cosa més estranya, com molt més diferent", respon, molt encertadament pels paràmetres d'un parlant d'una llengua romànica, Agustín.

"Dineret", ha arribat a respondre. La perla és en Goorgo, que afirma que "parla francès una mica" i es posa a argumentar sobre "argent". Acaben confirmant que són els diners i comencen a riure. Werlyb, que semblava el més espavilat, afirma que "em sembla una paraula de conya". I Agustin51 hi posa llenya: "És que sembla una broma, literalment", ha deixat anar. Després han tornat amb la broma de màniga, assenyalant el braç d'una persona.

🔴 Catalanofòbia en estat pur: tres famosos streamers andalusos es burlen de l'idioma i el consideren «una broma»



Agustin51 -qui ja va demonitzar els requisits lingüístics a Andorra-, Werlyb i Goorgo fan escarni de la llengua



✍️ @VictorrRodrigohttps://t.co/ML3nx3oEFz pic.twitter.com/fk9T5jxRUZ — NacióDigital (@naciodigital) July 1, 2025

És una broma recorrent entre els streamers monolingües, perquè els fa gràcia que sigui similar a l'expressió Ma' nigga, en anglès. "Brat o bras". "Brad Pitt, haha", van dient. "Brazzers", diu, rient, fent referència a la web pornogràfica.

Van dient "ma niga" després que realització els col·loqui la paraula correcte, però com l'han mostrat sense accent, ni tan sols saben pronunciar-la correctament. Després fan un parell de bromes més i salten a una altra cosa. Una nova escena de catalanofòbia digital, que és encara més greu per una persona que fa sis anys que viu a Andorra i considera l'idioma "el més molest".