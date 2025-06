Els creadors es conjuren per superar la reivindicació lingüística: «No n’hi ha prou amb fer-ho en català»

La creació de continguts en català viu "un abans i un després", segons diverses personalitats del sector. Cada vegada més gent s’anima a crear contingut a les xarxes en català, malgrat la "paradoxa" que l’ús social de la llengua estigui en retrocés. A les portes dels Premis CRIT, que es lliuren aquest divendres [i es podran veure al 3Cat i TV3 a partir de les 20h del vespre], aquests arriben amb l’objectiu de visibilitzar el talent digital de tots els territoris de parla catalana.

En aquest sentit, diverses veus del sector apunten la necessitat de superar la reivindicació lingüística. Aposten per crear continguts de "prestigi i genuïns" amb capacitat de competir en un entorn marcat per una lògica global. En paral·lel, el Govern impulsa la segona edició de les Beques Propulsió, ajuts econòmics per fomentar contingut a les xarxes. "En un futur tindrem referents de qualitat", diu un creador.

El sector se citarà aquest divendres a la sala gran del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) en la primera edició dels Premis CRIT, que segueixen les petjades dels Premis AMIC-Tresdeu, amb el suport del 3Cat, l’AMIC i la Fundació.cat. La gala pretén convertir-se en el guardó "més prestigiós i innovador de l’ecosistema digital en llengua catalana".

Juliana Canet, Cèlia Espanya, Cabrafotuda, Àvia Rosa heartattack i Parisio Productioons competiran per alçar el premi a millor creador de l’any. Però també hi haurà espai per al millor projecte: competiran La Ruta Dels Esmorzars, La Turra, L’Squad d’À Punt, La Tropa i A mi també em passa. Es premiaran els millors creadors segons les diferents temàtiques: entreteniment, divulgació científica, llengua, gastronomia, art i cultura, compromís social, informació i actualitat, esport, humor i estil de vida.

Una de les últimes iniciatives que ha sacsejat el panorama digital català ha estat Llista, el primer rànquing de creadors de contingut en català. Amb una classificació que distingeix entre creadors líders i emergents, el web permet navegar per diferents categories temàtiques com Estil de vida, Gastronomia, Esports o Videojocs. Quan es va fer públic fa unes setmanes, algunes creadores van alertar de la "pressió" que suposa crear una classificació per comparar-se, en un entorn marcat per les mètriques.

Beques propulsió

Per a "professionalitzar" el sector, el Govern de Pere Aragonès va impulsar les Beques Propulsió, una línia d’ajuts destinada a creadors de contingut en català i aranès amb una dotació de 312.000 euros. La proposta va becar a 24 comunicadors que havien de publicar una sèrie de vídeos durant un període determinat. El Govern actual ha impulsat la segona edició d'aquestes beques.