Descobrir el futur de Barcelona amb una experiència immersiva és gratis aquest estiu

No se sap com serà Barcelona d’aquí a 20, 30 ni 40 anys, però es pot imaginar. El Palau Robert convida a fer-ho amb una exposició que presenta algunes de les possibles realitats futures gràcies a les últimes tecnologies. La mostra inclou experiències que plasmen o utilitzen la realitat virtual, però també la intel·ligència artificial. És una gran oportunitat per apropar-s'hi i ampliar coneixements sobre aquestes tecnologies, cada cop més presents en el nostre dia a dia.
L'anomenada Simbiòpolis és un projecte de la Generalitat de Catalunya i el Mobile World Capital Barcelona amb què es pretén oferir a tothom un tast del darrer Mobile World Congress. L’accés és gratuït, i és idoni per als més curiosos. Es pot visitar a la sala 3 del Palau fins al 24 de setembre.
Ciutat, natura i persones
El recorregut immersiu està dividit en tres fases que connecten diversos conceptes amb la tecnologia. En la primera, es planteja la ciutat com un organisme viu. El visitant pot veure, per exemple, una obra generativa en temps real, impulsada per la intel·ligència artificial, que converteix dades com la qualitat de l'aire, el soroll, la temperatura i la humitat de la ciutat en una experiència visual i sonora immersiva.
La segona etapa de l’exposició aprofundeix en la relació de la tecnologia amb la natura i en com cooperen per crear un ecosistema sostenible. Entre altres activitats, es pot calcular la petjada de carboni segons l’estil de vida dels assistents i gaudir de les cascades artificials.
L’última fase del recorregut posa el focus en la persona i la seva connexió amb la natura i la tecnologia. Es pot interactuar amb un robot hominoide amb forma de gos, que fa d’exemple il·lustratiu per a reflexionar sobre el paper dels robots en la vida quotidiana.
Altres exposicions al Palau Robert
-
“La Catalunya emergida”. La mostra recupera la memòria dels pobles i paisatges catalans que van quedar sota l’aigua arran de la construcció dels pantans al segle XX. Fins al 7 de setembre, a les sales 1 i 2 es pot veure aquesta transformació del territori català.
-
“Imaginar, compartir, construir. El Congrés de Cultura Catalana, 1975-2025”. L'exposició revisita una de les mobilitzacions culturals més significatives dels Països Catalans, que va situar la cultura al centre de la reconstrucció democràtica a les acaballes del franquisme. La mostra pot visitar-se fins al 30 d'agost.
Jardins del Palau Robert
A tocar del Palau Robert, hi ha els jardins. Són un espai verd enmig del rebombori de la ciutat, que fins i tot té unes "placetes de repòs" per passar-hi l'estona. Després de visitar alguna exposició, descansar i prendre el sol o refugiar-se a l'ombra és una bona opció que hi ha ben a prop.