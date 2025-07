Immersió al CCCB: visitar-ne el mirador i les exposicions d’art és gratis aquest estiu

Els plans culturals mai falten al plàning d’un viatge, però no es contemplen tan sovint quan s’és a casa. A Barcelona hi ha propostes de tota mena, fins i tot de gratuïtes! Així que el pressupost no és un impediment per gaudir de l’art i de la ciutat.

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) obre al públic la Sala Mirador els diumenges del 27 de juliol al 7 de setembre. L’accés és gratuït i s’hi pot entrar de 10 del matí a 19:30 h, però no tanca fins a les vuit. El mirador està situat a la cinquena planta de l’edifici i, a través de la façana de vidre, s’hi pot veure Barcelona des d’una perspectiva diferent. Hi ha vistes al Raval i Ciutat Vella, a Montjuïc, al Tibidabo, a la Torre de Collserola, i també es veu el mar. El mirador només obre un total de 18 dies enguany.

Exposicions d'art

Tots els diumenges de l’any, de 15 h a 20 h, visitar les exposicions al CCCB és gratuït amb reserva prèvia. Les entrades, amb un cost de zero euros, estan disponibles a partir del dimecres anterior a les 10 h. Aquest estiu hi ha dues exposicions en la programació.

L’exposició d'un dels autors més innovadors del còmic modern es pot visitar fins al 9 de novembre. L’exhibició convida a recórrer cronològicament l’obra d’un mestre de la historieta a través de peces originals, animacions, objectes i escultures, i posa el focus en la seva invenció de llenguatge. També hi ha un espai de creació col·lectiva inspirat en una de les obres més icòniques de Ware: Building Stories. Una retícula gegant de vinyetes en blanc cobreix les parets perquè tothom hi dibuixi accions, records, somnis o detalls.

L’exposició del pensador Georges Didi-Huberman reivindica el poder transformador de les imatges i convida a viure una experiència poètica i crítica a través d’un recorregut de tres-centes obres de figures clau de la cultura europea. L’exhibició ret homenatge a Federico García Lorca i a la seva idea de duende. El títol de la mostra prové d’un vers del poema Romance de la luna, luna, amb el qual Lorca iniciava el seu Romancero gitano. Es pot visitar fins al 28 de setembre.

Altres activitats al CCCB

Durant el mes d’agost, el CCCB projecta al Hall les cinc pel·lícules de la quarta edició de Simfonies de ciutat. Es tracta d’una iniciativa que dona a conèixer films creats per dones cineastes, tant consolidades com emergents, que retraten diverses zones de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. Totes les projeccions del cicle són gratuïtes.