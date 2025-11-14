Aitana envia un missatge romàntic a Plex en rebre el Grammy: «L'estimo amb tot el meu cor»

Aitana ha guanyat aquest dijous el seu primer Latin Grammy. En el seu discurs d'agraïment, no s'ha estat d'enviar un missatge al a la seva parella Dani Alonso, conegut a les xarxes socials com a Plex per ser creador de contingut amb més de 14 milions de subscriptors a YouTube. L'artista catalana li ha volgut dedicar unes paraules d'agraïment i d'afecte: "Moltes gràcies al meu nòvio Dani, que l'estimo amb tot el meu cor", ha dit emocionada.
Al seu torn, Plex no s'ha volgut perdre la gala per veure com la seva parella assolia aquesta fita. Tot i que hi ha contradiccions sobre si hi ha assistit presencialment, el creador de contingut ha donat la seva resposta al missatge d'Aitana compartint a través d'Instagram stories una captura del moment en què la catalana ha recollit el guardó. Plex ha afegit una emoticona d'un cor i un altra d'una cara emocionada.
Les xarxes s'han omplert de comentaris sobre les paraules d'Aitana aclamant que la cantant mostri obertament el seu amor cap a Plex.
Aitana triomfa amb Cuarto azul
Aitana Ocaña ha guanyat el seu primer Premi Latin Grammy gràcies a l'últim disc Cuarto Azul, que ha estat guardonat com a Millor Paquet d'Enregistrament pel diseny artístic de l'àlbum. El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas ha acollit la 26a gala dels premis aquesta matinada amb el cantant Bad Bunny com a principal protagonista i que ha estat una decepció pels artistes espanyols.
Cuarto Azul va ser presentat el 30 de maig de 2025 i acumula més de 320 milions de streams a Spotify. El disc consta de 19 cançons d'entre les quals, el tema Superestrella és el més reproduït amb més de 35 milions de streams fins ara i 500.000 diaris a la plataforma de música. Un àlbum que ha tingut una gran rebuda arreu del món i ha acabat de confirmar que l'artista catalana és una estrella de la música a escala mundial.
Bad Bunny regna en la 26a edició dels premis
L'artista porto-riqueny Bad Bunny partia com el més nominat de la nit i ha tingut un desenllaç esperat, guanyant cinc gramòfons i convertint-se en el principal protagonista de la gala. Millor Àlbum de l'Any, Millor Cançó Urbana, Millor Àlbum de Música Urbana, Millor Interpretació de Reggaeton i Millor Interpretació Urbana han estat els cinc guardons obtinguts per l'àlbum Debí Tirar Más Fotos. El cantant ha empatat a premis amb el duet argentí Ca7riel i Paco Amoroso.