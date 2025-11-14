Aitana guanya el primer Latin Grammy: «Era un somni que no pensava que podria fer realitat»

Aitana Ocaña ha guanyat el seu primer Premi Latin Grammy gràcies a l'últim disc Cuarto Azul, que ha estat guardonat com a Millor Paquet d'Enregistrament pel diseny artístic de l'àlbum. El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas ha acollit la 26a gala dels premis aquesta matinada amb el cantant Bad Bunny com a principal protagonista i que ha estat una decepció pels artistes espanyols.
L'artista nascuda a Sant Climent de Llobregat ha pujat a l'escenari per recollir el guardó i ha pronunciat un breu discurs dedicat a les persones del seu voltant i, en especial a la seva parella, el creador de contingut a les xarxes socials Plex: "Sempre ho somiem i mai pensem que pot passar", ha començat, abans de dirigir-se a l'streamer: "Li dedico al meu nòvio Dani que l'estimo amb tot el meu cor", ha mencionat emocionada.
Bad Bunny regna en la 26a edició dels premis
L'artista porto-riqueny Bad Bunny partia com el més nominat de la nit i ha tingut un desenllaç esperat, guanyant cinc gramòfons i convertint-se en el principal protagonista de la gala. Millor Àlbum de l'Any, Millor Cançó Urbana, Millor Àlbum de Música Urbana, Millor Interpretació de Reggaeton i Millor Interpretació Urbana han estat els cinc guardons obtinguts per l'àlbum Debí Tirar Más Fotos. El cantant ha empatat a premis amb el duet argentí Ca7riel i Paco Amoroso.
Alejandro Sanz ha tingut també el seu moment en l'entrega de premis donant la sorpresa en recollir els premis al Millor Àlbum Pop Contemporani i a la Millor Gravació de l'Any per la cançó Palmeras de Jardín, premi en què Bad Bunny es proposava com a favorit.
També han destacat la cantant colombiana Karol G que s'ha endut un dels premis amb més reputació, el guardó a la Millor Cançó de l'Any pel seu hit Si antes te hubiera conocido, i l'uruguaià Jorge Drexler i la banda argentina Conociendo Rusia amb el premi a Millor Cançó Pop/Rock pel seu tema conjunt Desastres Fabulosos.
Aitana triomfa amb Cuarto azul
Cuarto Azul va ser presentat el 30 de maig de 2025 i acumula més de 320 milions de streams a Spotify. El disc consta de 19 cançons d'entre les quals, el tema Superestrella és el més reproduït amb més de 35 milions de streams fins ara i 500.000 diaris a la plataforma de música. Un àlbum que ha tingut una gran rebuda arreu del món i ha acabat de confirmar que l'artista catalana és una estrella de la música a escala mundial.
La Migas guanya el Latin Grammy a Millor Àlbum de Música Flamenca
El quartet de música popular espanyola Las Migas ha guanyat el premi a Millor Àlbum de Música Flamenca per l'àlbum Flamencas. En unes declaracions a EFE han mencionat la importància que té per elles aquest disc: "És el nostre regal al món del flamenc", han explicat reclacant que el gènere s'està obrint al món. També han dedicat el premi a les nenes i a les generacions que venen, impulsant-les així a dedicar-se a la música.