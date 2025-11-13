Oques Grasses farà un segon concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 9 d'octubre

Oques Grasses ha confirmat que farà un segon concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 9 d'octubre. L'anunci arriba després que les entrades per al primer dels concerts de comiat s'exhaurissin en vint minuts , en el que ha suposat un rècord inèdit fins ara per a un grup en català. Els tiquets per a la segona actuació al mateix recinte es podran adquirir a partir d'aquest divendres a les 12.00 h.
La data del primer concert que van anunciar és el 10 d'octubre de 2026 a les 20.30 hores al mateix estadi, que té una capacitat de 56.000 persones aproximadament i que, com es pot comprovar després de l'èxit de la venda d'entrades, estarà ple de gom a gom. Oques Grasses ho va celebrar a través d'una publicació a Instagram en què surten cantant a l'Estadi i van agrair als seus fans l'espera: "55.000 gràcies, sembla un somni, però està passant".
Després de 14 anys de carrera musical i sis discs el grup d'Osona s'acomiada rodejat del gran grup de fans que han construït durant tot aquest temps en un lloc emblemàtic de Barcelona que, per primera vegada, aconsegueix omplir un grup català.
Oques Grasses ja va confirmar aquest dimecres a les stories del seu Instagram que estaven "fent tot el possible per fer una segona data" perquè "volem acomiadar-nos de tothom com toca", van explicar al seu perfil. Ara, per fi, han confirmat la data i permetran a la gent que no va poder comprar les entrades, ja que el web va col·lapsar i hi havia més de 100.000 persones fent cua digital, veure el comiat del grup d'Osona.
L'adeu a través d'Instagram
Oques Grasses va anunciar que baixava dels escenaris a través d'un post a Instagram en què anunciaven l'últim concert a l'Estadi Olímpic. "A tu, que hi has estat sempre, venim a dir-te que això s'acaba. Les coses maques a vegades han d'acabar per recordar-les sempre més així", van dir en el missatge publicat a Instagram. "Per amor va començar i per amor s’acaba", van afegir.
Des del seu primer disc Un dia no sé com, fins al celebrat Fans del sol, que els va dur a l'èxit amb cançons com In the Night o Sta guai, passant pel seu últim treball, Fruit del deliri, estrenat el 2024, el grup ha sabut combinar estils com el pop, el reggae i el rock amb l'ambient més festiu i s'ha caracteritzat per uns directes que connecten amb un públic transversal.