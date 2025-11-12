Si l'anunci de l'últim concert d'Oques Grasses ja va encendre les xarxes, la venda d'entrades que s'ha obert aquest dimecres a les 15 hores ha col·lapsat el web que ha començat a fallar i donar error en carregar-se. En només 5 minuts la disponibilitat ja estava a la meitat, al cap de vint minuts les entrades de pista ja estaven sold out.
El procés, però, ha sigut molt senzill i es podia fer a través web oficial d'Oques Grasses. En entrar a l'enllaç es redirigia a l'usuari a una cua d'espera per comprar les entrades, amb un cost des de 35 € fins a 45 €. Una vegada dins del procés de compra, hi havia temps limitat per adquirir-les, 10 minuts. Es podien triar fins a 10 per persona, però, tot i això, han volat de seguida, ja que no tot el món ha tingut la sort d'haver d'esperar menys d'una hora de cua i tenir menys de 100.000 persones esperant per davant.
La gent que ha aconseguit entrades ha compartit per X que no es genera cap rebut ni es reben les entrades per mail i sospiten que és pel "col·lapse" del web.
Una segona data?
El concert es farà el 10 d'octubre de 2026 a les 20.30 hores l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que té una capacitat de 56.000 persones aproximadament i que, com es pot comprovar amb l'èxit de les entrades, estarà ple de gom a gom. Així ho han celebrat els cantants a través d'una publicació a Instagram en què surten cantant a l'Estadi i han agraït als seus fans l'espera: "55.000 gràcies, sembla un somni, però està passant". Després de 14 anys de carrera musical i sis discs el grup d'Osona s'acomiada rodejat del gran grup de fans que han construït durant tot aquest temps en un lloc emblemàtic de Barcelona.
Arran d'aquest èxit, aquest dimecres a "La Tarda" de Catalunya Ràdio han confirmat que hi haurà un segon concert d'Oques Grasses, possiblement per al 9 d'octubre de 2026, un dia abans que la data oficial de l'últim concert; però encara ho ha de confirmar el mateix grup o la promotora del concert, The Project.
L'adeu a través d'Instagram
Oques Grasses va anunciar aquest diumenge la celebració d'un concert de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona a través d'una publicació a Instagram que, de seguida, va encendre les xarxes. "A tu, que hi has estat sempre, venim a dir-te que això s'acaba. Les coses maques a vegades han d'acabar per recordar-les sempre més així", van dir en el missatge publicat a Instagram. "Per amor va començar i per amor s’acaba", van afegir.
Des del seu primer disc Un dia no sé com, fins al celebrat Fans del sol, que els va dur a l'èxit amb cançons com In the Night o Sta guai, passant pel seu últim treball, Fruit del deliri, estrenat el 2024 i que inclou col·laboracions amb Julieta i Figa Flawas. El grup ha sabut combinar estils com el pop, el reggae i el rock amb l'ambient més festiu i s'ha caracteritzat per uns directes que connecten amb un públic transversal.
"Aquests catorze anys es quedaran per sempre. Hi ha hagut moments molt bons i moments més durs, però sabem del cert que ha valgut la pena. Esperem haver estat a l’alçada", ha expressat el grup posant fi als rumors que van començar amb el concert de final de la gira "Coda" al Cabró Rock. El nom de la gira ja va generar rumors sobre el final de la banda, ja que una coda, en llenguatge musical, és allò que precedeix el final d'una peça, fet que va activar les alertes del seu públic.
El grup que lidera Josep Montero, però, va calmar els seus fans: "Hi haurà un dia que serà l'últim concert, però la notícia guapa és que no és avui". Montero va assegurar en aquell concert que quan fora el moment la banda ho anunciaria, i així ha sigut.