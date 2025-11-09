Oques Grasses anuncia un concert de comiat a l'Estadi Olímpic abans de la seva retirada

Oques Grasses ha anunciat aquest diumenge la celebració d'un concert de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Serà el dia 10 d'octubre de 2026. La banda osonenca posarà fi així a més d'una dècada de carrera que els ha dut per escenaris d'arreu del país i també a l'estranger.
"A tu, que hi has estat sempre, venim a dir-te que això s'acaba. Les coses maques a vegades han d'acabar per recordar-les sempre més així", han dit en un missatge publicat a Instagram. "Per amor va començar i per amor s’acaba", han afegit.
Des del seu primer disc Un dia no sé com, fins al celebrat Fans del sol, que els va dur a l'èxit amb cançons com In the Night o Sta guai, passant pel seu últim treball, Fruit del deliri, estrenat el 2024 i que inclou col·laboracions amb Julieta i Figa Flawas. El grup ha sabut combinar estils com el pop, el reggae i el rock amb l'ambient més festiu i s'ha caracteritzat per uns directes que connecten amb un públic transversal.
"Aquests catorze anys es quedaran per sempre. Hi ha hagut moments molt bons i moments més durs, però sabem del cert que ha valgut la pena. Esperem haver estat a l’alçada", ha expressat el grup a la publicació que ha sacsejat les xarxes socials. Les entrades estaran disponibles aquest dimecres 12 de novembre del 2025 a les 15 h.
La Castanyada del Cabró Rock ple de gom a gom
Abans d'aquesta notícia Oques Grasses va omplir el Cabró Rock per la Castanyada amb un concert de final de gira "Coda" que va ser el més esperat pel públic. El nom de la gira ja va generar rumors sobre el final de la banda, ja que una coda, en llenguatge musical, és allò que precedeix el final d'una peça, fet que va activar les alertes del seu públic.
El grup que lidera Josep Montero, però, va calmar els seus fans: "Hi haurà un dia que serà l'últim concert, però la notícia guapa és que no és avui". Montero va assegurar en aquell concert que quan fora el moment la banda ho anunciaria, i així ha sigut. De fet, durant el concert de La Castanyada, Oques Grasses va repetir pràcticament el mateix repertori dels darrers concerts de la gira que van tancar el 2 de novembre, amb temes de les diferents èpoques de la banda, establint una perfecta comunió amb el públic.