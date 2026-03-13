«No sta mal», el nou EP de Guillem Bautista que convida a viure el present

El cantautor, compositor i productor Guillem Bautista ha publicat aquest divendres No sta mal, un nou EP que consolida l'aposta que el badaloní va fer fa quatre anys, quan va començar a fer la seva pròpia música. Format per sis cançons, el nou treball de Bautista s'emmarca dins el pop d’autor en català amb influències de la cançó d'autor, l'indie, el pop i el folk. El cantant presentarà No sta mal el pròxim 28 de març al Festival Strenes de Girona.
Bautista va debutar com a cantautor amb l'àlbum Nu el setembre de 2021, i dos anys més tard va publicar Corrents i Vaivé, dos EP amb cinc cançons cadascun. Ara, aquest 13 de març, el seu nou projecte arriba a totes les plataformes, amb cançons originals i altres ja publicades, reversionades.
El primer tema de l'EP –i que dona nom al títol del treball– No sta mal, convida a relativitzar les preocupacions del dia a dia i posa el focus en viure el present. "M'he cansat de tants mals de cap, ja no sé on vaig, però m'és igual, deixar-ho córrer no està mal", canta Bautista. El videoclip, que està gravat en pla seqüència, reforça missatge dins d'un escenari únic: un vagó de metro que transmet la idea de viure el present.
La segona peça és Virgínia, cançó pop amb elements folk que compta amb la col·laboració del barceloní Mama Dousha i del productor Scoty DK i que descriu un viatge per carretera amb referències al paisatge català. El disc inclou també La vida va bé, dedicada a les persones de l’entorn proper que aporten suport emocional; Fred dins de casa, que aborda la pèrdua d'una relació, i De festa en festa, centrada en la recerca de l'amor durant una nit de festa.
I l'última és Tot avança, un tema especial per al cantautor perquè està inspirat en la pèrdua d'un disc dur on guardava idees musicals. Tot just aquest dijous, el badaloní compartia a les xarxes que s'havien posat en contacte amb ell perquè acabaven de recuperar els arxius: "La vida és una fantasia", assegurava en Guillem. Ara, el tema, que Bautista ja havia publicat fa uns anys i que reflexiona sobre la pèrdua i el pas del temps, arriba en una nova versió millorada.