Bad Gyal presentarà nou disc el mes vinent

El segon àlbum de Bad Gyal – nom artístic de la cantant Alba Farelo - es dirà Más cara i sortirà el 6 de març. El nou treball barreja diferents gèneres mantenint l’univers sonor i la identitat de la cantant. En aquest sentit, tal com sosté la discogràfica, es construeix a partir dels codis i les referències que han acompanyat Bad Gyal durant tota la seva carrera musical.
Amb Cromo X com a productor executiu, al disc conviuran reggaeton, R&B, dancehall o merengue house, entre d’altres. Más cara inclou alguns dels avançaments que ha anat fent la cantant l’any passat com Da Me o Última noche, aquesta darrera amb Ozuna i Fuma. La portada de l’àlbum la signa Txema Yeste amb el disseny de Querida.
Bad Gyal presentarà el seu nou disc en el marc d’una gira que començarà aviat i que ja compta amb diverses cites que han penjat el cartell d'entrades esgotades. La gira començarà el 20 de març al Palau Sant Jordi de Barcelona i passarà per diverses ciutats de l’estat espanyol com Madrid, València, Sevilla o Bilbao. Posteriorment, s’anunciaran també algunes dates internacionals.
Una cantant posicionada
En els darrers mesos Bad Gyal s'ha posicionat obertament a favor de Palestina arran del genocidi de Gaza. A l'agost, al festival Arenal Sound, Bad Gyal va finalitzar el seu concert agraint al seu públic tot el suport que rep i, a més, va afegir que creia "molt necessari" expressar públicament el seu suport al poble palestí, just després que fa uns dies esclatés la polèmica entre Rosalía i el dissenyador de moda mallorquí Miguel Adrover.