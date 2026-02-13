La catalana que va ballar a la Superbowl amb Bad Bunny: «Recordaré aquest dia tota la meva vida»

T'imagines formar part del cos de ball d'un dels espectacles de la mitja part de la Super Bowl? Una catalana sap que sí que és possible perquè ho va fer fa només uns dies: "Recordaré aquest dia tota la meva vida". Júlia Pericas és de Vallromanes (Vallès Oriental) i fa tres anys que viu a Los Angeles, i aquest passat diumenge va ballar a la final de la Lliga Nacional de Futbol Americà amb Bad Bunny.
"Per a un ballarí, és una de les coses més grans que es pot fer", reconeix la Júlia en una entrevista a 3Cat. La de Vallromanes recorda que des de ben petita sabia que volia ser ballarina. Quan mirava la televisió i veia espectacles amb cos de ball deia: "Jo vull ser aquella d'allà darrere que balla". Aquest diumenge el seu somni es va complir, quan va participar en la posada en escena del número d'un dels cantants més reconeguts mundialment, Benito Antonio Martínez, més conegut com a Bad Bunny. "Mai de la vida m'hauria imaginat que arribaria a ballar a una Super Bowl", confessa.
La Júlia explica que participar en un espectacle d'aquest tipus comporta un esforç i sacrifici molt gran. Per aconseguir que l'actuació de 13 minuts fos tan impactant com ho va ser, els ballarins van assajar durant més d'un mes cada dia. "Havíem de fer canvis de roba molt ràpids, córrer... són coses que no es veuen a la càmera", relata la jove. No era el primer cop que la Júlia ballava al costat d'un reconegut cantant, però, ja que abans havia col·laborat amb diferents talent shows i havia sigut la directora artística de la gira de Nil Moliner, així com coreògrafa i líder del cos de ball de Karol G, la "bichota".
Sobre la càrrega ideològica que Bad Bunny va plasmar en el seu espectacle, la ballarina no creu que aquest cop hagi sigut excepcional, sinó que el de Puerto Rico "és un artista que sempre projecta els seus missatges a través d'una cosa positiva". En aquest sentit, considera que el que ha fet ha sigut "aprofitar una situació" per "donar veu a altres coses, i no només a ell mateix".
Finalment, la Júlia explica que ara viu a Los Angeles perquè sent que la seva professió està més ben acollida: "La cultura americana té una molt més bona visió dels ballarins", assegura. És per aquest motiu que fa tres anys va decidir marxar de Catalunya, perquè considera que "a Espanya encara no passa això". Tot i viure fora de casa, la catalana apunta que el "sacrifici" ha valgut la pena: "És el que em fa feliç".