La millor música urbana aterra a Barcelona de la mà del B•SERIES 2026: de Rusowsky, D.Valentino o Mvrk a Ouineta i Ralphie Choo

Un dels festivals més carismàtics i estimats de la ciutat de Barcelona arrenca la seva programació hivernal per oferir el millor de la música urbana i les escenes alternatives a les sales de la capital. Més que consolidat, el FESTIVAL·B és un dels esdeveniments per bandera de la temporada, però per fer boca del que ens espera al setembre al Fòrum, l'organització segueix brindant grans artistes en diferents espais de Barcelona. Així arriba la quarta edició del B·SERIES, que donarà el tret de sortida aquest dijous 15 de gener amb dos concerts de categoria: Rusowsky al Sant Jordi Club i D. Valentino a la Sala Razzmatazz. Molts fans segueixen estirant-se dels cabells per no haver aconseguit entrades -moltes dates estan exhaurides de diferents artistes-, però uns quants dels convidats en aquesta edició repetiran actuació a Barcelona.
Gràcies als èxits de les edicions anteriors, el B·SERIES 2026 programarà gairebé una trentena de concerts en sales tan icòniques de la capital com l'Apolo, Razzmatazz, Sant Jordi Club, Paral·lel 62 o La Nau. Des de promeses, visionaris o referents d'escenes de la urbana o l'alternativa, des de projectes de futur fins a veritables llegendes, la llista d'artistes és envejable. Baiuca, Ralphie Choo, Dillom o mvrk són els que gaudeixen de més impacte a les plataformes musicals, però també hi veurem noms molt estimats i valorats pel seu públic.
Metrika, L0rna o Nusar3000 tindran un espai en aquesta programació i també pujaran als escenaris de la capital catalana per mostrar el seu talent figures com Tristán!, Teo Lucadamo, San Tosielo, Bon Calso, El Virtual, Xenia, gavina.mp3, Ultralone, Ouineta, Rebe, Alosa, Leïti, Choclock o Bosco Herrero. Del pop més avantguardista al rap més underground, passant pel neo club, el folklore català i les variacions post-post-punk, B•SERIES es converteix en un canal per entendre la creació musical actual en totes les seves facetes, formes i BPMs.
En un comunicat, l'organització destaca la seva programació perquè mostra "una curadoria que explica amb precisió on són els corrents alternatius, però sobretot cap a on es dirigeixen". "El cicle posa en valor el talent més efervescent del moment de les diferents escenes musicals contemporànies", relaten des del FESTIVAL·B. L'edició principal de l'esdeveniment del 2025 va ser tot un èxit. Des de Judeline, Alizzz, Maria Jaume o els més que reconeguts arreu de l'Estat i països de parla castellana com Hoke, Ralphie Choo, Cariño o Sticky M.A, el Festival•B va aglutinar milers i milers de persones al Parc del Fòrum.
La programació va estar encapçalada per "l’univers personal i generacional" d’Amaia, mentre que Judeline aportarà la “delicadesa del seu pop urbà” i Ralphie Choo el "magnetisme experimental que l’ha convertit en una de les veus més singulars del panorama actual". La programació la van completar, entre d'altres, amb El Petit de Cal Eril que va tornar amb el seu desè disc Eril Eril Eril o Jokkoo Collective, que va barrejar ritmes africans i electrònica en el B2B entre MBODJ i Baba Sy. Maria Jaume i Remei de ca la Fresca van dur el seu accent de representació de l’escena independent i alternativa.