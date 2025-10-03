Des de Judeline o Maria Jaume a Ralphie Choo, Hoke o Sticky M.A: torna el Festival•B

El Festival•B és un dels esdeveniments per excel·lència a Barcelona quan arriba la tardor. El parc del Fòrum tornarà a ser l'escenari de desenes d'artistes consolidats, emergents i de futura referència en els panorames musicals de l'urban, l'indie o l'electrònica, entre d'altres. La programació d'enguany, que comença aquest divendres, és una de les més ambicioses que ha fet mai el festival. Els artistes que hi participaran preparen espectacles i actuacions de primer nivell.
Des de Judeline, Alizzz, Maria Jaume o els més que reconeguts arreu de l'Estat i països de parla castellana com Hoke, Ralphie Choo, Cariño o Sticky M.A, el Festival•B encetarà l'edició del 2025 amb una jornada marcada i dedicada a la música electrònica. En concret, diumenge es farà una immersió sonora a la música electrònica i la cultura rave, amb John Talabot, El Bugg, Parkineos, Metrika, Nusar3000 i Sugar Free com a protagonistes.
El B ha relatat en un comunicat com començarà el festival. La programació d’enguany estarà encapçalada per "l’univers personal i generacional" d’Amaia, mentre que Judeline aportarà la “delicadesa del seu pop urbà” i Ralphie Choo el "magnetisme experimental que l’ha convertit en una de les veus més singulars del panorama actual".
Hoke porta la seva particular visió del rap i el trap, acompanyat per Alizzz, que fusiona innovació i tendència, i Cariño, que suma “frescor i proximitat amb el seu estil informal”. Sticky M.A afegeix la seva energia inconfusible, amb un conjunt de cançons que ja són referència per als amants de la música urbana. El cantant madrileny formava part del grup Agorazein amb C. Tangana.
La programació es completarà amb El Petit de Cal Eril que tornarà amb el seu desè disc Eril Eril Eril o Jokkoo Collective, que barrejarà ritmes africans i electrònica en el B2B entre MBODJ i Baba Sy. Maria Jaume i Remei de ca la Fresca portaran el seu accent de representació de l’escena independent i alternativa.
John Talabot, immersió en l’electrònica
Diumenge el parc del Fòrum es convertirà en un espai d’immersió a l’electrònica i la cultura rave amb l’actuació de John Talabot en un set ampliat de cinc hores, una cita imprescindible per als amants de l’electrònica. També hi haurà El Bugg, que barreja poesia i carrer amb beats plens de "força i sinceritat".
Després Parkineos, amb una combinació "salvatge" de hardcore rave, rawstyle i altres gèneres "extrems", portant el bombo al límit amb una "actitud lliure i sense regles"; Metrika, amb sons envoltants i textures que marquen tendència; Nusar3000 en format DJ set, oferint una selecció vibrant i ballable; i Sugar Free, que aporta el seu estil versàtil i eclèctic, barrejant gèneres i ambients diversos per crear combinacions sonores “úniques”.