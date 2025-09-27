Mushka, Lia Kali i Rigoberta Bandini fan vibrar el Bogatell en un concert multitudinari

L'esdeveniment a la platja del
Bogatell organitzat per Estrella Damm és una de les cites obligades per a desenes de milers de persones durant les Festes de la Mercè. Ara bé, el cartell d'aquest any, augurava una autèntica revolució musical des de la sorra barcelonina. Mushka, Rigoberta Bandini i Lia Kali, tres dones amb visions completament diferents de la música però tres veus imponents en el panorama actual, van aglutinar uns concerts multitudinaris.
El primer gran concert ha estat el de la
Mushka, que ha sorprès tothom amb la pujada a l'escenari de dues grans col·laboracions: Guillem Gisbert i Julieta. No tot han estat alegries. La cantant ha anunciat que quan finalitzi la seva gira s'agafarà un descans.
Evidentment, no ho deixa i tornarà pròximament, però la de Vilassar de Mar ha deixat clar que necessita parar. La Mushka ha interpretat diverses cançons del seu nou disc
, publicat el febrer d'enguany. Amb la seva mescla de ritmes urbans, pop, amb influències brasileres i de la salsa, ha fet un repàs dels seus èxits. De les nou de la nit fins a gairebé les onze, l'artista urbana va fer vibrar la sorra del Bogatell. Nova bossa
L`escenari Mediterràniament d`Estrella Damm al Bogatell
Hugo Fernández
Un dels concerts més esperats era el de Rigoberta Bandini, que
no ha desaprofitat el micròfon, l'altaveu i l'escenari per abordar la situació actual. "Totes estem d'acord en el fet que s'està cometent un genocidi a Palestina i la nostra exalcaldessa està a una de les flotilles i des d'aquí li envien tot el nostre suport a l'Ada (Colau) i a totes les persones que estan allà", ha dit Paula Ribó, nom real de la cantant catalana.
"Tant de bo entre totes aconseguim fer soroll i que els governs facin alguna cosa i aconseguir parar aquesta barbàrie", ha sentenciat sobre la qüestió de la flotilla i de Gaza.
Rigoberta Bandini, durant el seu concert
Hugo Fernández
La més internacional de totes tres, encara que sembli mentida per a molts, és Lia Kali, que ha aparegut davant els milers de persones que hi havia al Bogatell cap a la una de la matinada. L'artista urbana tornava a Barcelona després de publicar el seu segon àlbum,
, i deixava ben clar el seu poder musical a l'escenari. Kaelis Tres dones i un escenari
La nit ha començat amb el concert de la
Mushkaa, un nom que ha aconseguit colar-se en les playlist de Spotify de qualsevol jove català. La seva música Urban l'han convertit en una de les artistes més reconegudes dins del panorama català. Però no només això, també va formar part de l'onada de La Banda del Pati, que han transformat la música catalana en els últims anys. La Mushkaa va ser de les primeres artistes a portar els registres més sentits pel jovent -reggaeton, trap i electrònica- a la nostra llengua. Segurament, aquest hagi estat un dels motius del seu èxit.
El relleu l'ha agafat la
Rigoberta Bandini, una icona dins del pop alternatiu. Amb la seva cançó Ay mamá (2022) va aconseguir catapultar-se en el més alt de les llistes d'èxit espanyoles. A diferència de la Mushkaa, les seves cançons es mouen més per les lletres que pel ritme. Poder no les podràs ballar en una discoteca -o si- però segur que els missatges que amaguen són molt més reivindicatius i giren al voltant de la idea de la feminitat i l'alliberament de la dona.
Lia Kali fa vibrar l`escenari del Bogatell
ACN
Finalment, l'escenari de Bogatell l'ha tancat
Lia Kali. Des de Badalona, ha recorregut escenaris d'arreu de l'estat Espanyol i, fins i tot, va aconseguir tocar a un concert a Buenos Aires, Argentina. La seva música combina el rap i el soul, amb esquitxades de reggae i R&B. La seva trajectòria, però, va començar a volar amb més embranzida després de participar en el single La Vida Sin Ti, de Rels B. A diferència de la Mushkaa, el seu Urban se centra més en el panorama espanyol que no pas el català.
Totes tres catalanes, però no per les seves lletres
Tant la Mushkaa, com la Rigoberta Bandini i la Lia Kali són tres artistes que
han nascut i crescut a Vilassar de Mar, Barcelona i Badalona, respectivament. Això, però, no ha marcat el compàs de la seva trajectòria musical. Només la més jove de les tres ha volgut apostar per una carrera en català: tant la Lia Kali com la Rigoberta Bandini fan la seva música en castellà, enfocades a un públic més generalitzat. Aquest fet se suma a la problemàtica d'enguany amb els concerts de la Mercè: només 29 de 108 actuacions són en català. Plataforma per la Llengua ha denunciat aquestes xifres que taquen la cultura del país en unes dates tan assenyalades com les d'aquesta darrera setmana a Barcelona.