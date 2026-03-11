La Telecogresca no se suspèn i manté l'edició del 2026 al Parc del Fòrum

Telecogresca manté l'edició del 2026 al Parc del Fòrum, que tindrà lloc el pròxim 28 de març, i preveu celebrar-ne dues més en el mateix emplaçament, com han confirmat els organitzadors a l'ACN. El festival se celebrarà després que al gener els organitzadors van assegurar que la Telecogresca estava en risc perquè l'Ajuntament de Barcelona els havia incrementat un 250% el cost de cessió del Parc del Fòrum.
Uns dies després, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, els va acusar de voler jugar "les regles del joc dels grans". El cartell d'enguany compta Auxili, Boikot, La Ludwig Band, Al·lèrgiques al Pol·len, Mama Dousha, La Élite, Vandal, Periferia, Fades, Boom Boom Fighters & Cookah P, així com DJ Figue i Drew.
L'Associació Cultural Telecogresca, l'entitat encarregada d'organitzar el festival, va assegurar a mitjans de gener que l'Ajuntament de Barcelona els havia incrementat un 250% el cost de cessió del Parc del Fòrum, aplicant criteris de "macrofestival comercial a una entitat sense ànim de lucre formada per voluntaris". En un comunicat, van lamentar que la "pressió econòmica", sumada a la "manca de suport institucional" posava en risc la celebració del 50è aniversari de l'esdeveniment musical i el futur del projecte.
El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, va acusar uns dies després els organitzadors de la Telecogresca de voler jugar "les regles del joc dels grans" i alhora reivindicar-se com una festa estudiantil. Marcé va negar cap "discriminació municipal" i va indicar que la solució és que la UPC ajudi l'organització. "L'Ajuntament està parlant amb la universitat per fer front a les despeses", va manifestar. Finalment, però, la Telecogresca se celebrarà enguany al Parc del Fòrum el 28 de març.